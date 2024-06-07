Caso Thamyris: polícia indicia suspeitos da morte de jovem em Marilândia

Dois suspeitos da morte da jovem Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, foram indiciados pela Polícia Civil. O caso aconteceu em abril deste ano e Ivanildo Pereira da Silva foi apontado como o suspeito de assassinar a vítima e esconder o corpo dela. Já Bruno da Conceição foi indiciado pelo auxílio na ocultação do cadáver. O inquérito policial foi concluído e encaminhado para a Justiça nesta quinta-feira (6).
Thamyris foi enterrada em cova rasa em uma área de difícil acesso na localidade de Sumidouro, na zona rural do município. Foi feito o trabalho pericial com o uso de luminol no carro de Ivanildo. Na época, quando prestou depoimento à Polícia Civil, Ivanildo havia afirmado que a vítima tinha morrido após passar mal, versão que não convenceu os investigadores.
O último registro de Thamyris com vida foi no dia 9 de abril, quando ela aparece em um vídeo saindo do carro de Ivanildo e indo até uma casa. Depois disso, a família dela não teve mais notícias da jovem. Ivanildo foi preso em um hotel de Ecoporanga, após ter sido flagrado pelo Cerco Eletrônico se dirigindo até a cidade.
Thamyris ficou desaparecida por três dias, até que foi encontrada, quando Ivanildo informou à polícia onde havia enterrado. Bruno da Conceição depois foi preso, suspeito de ajudar o amigo a enterrar o corpo da vítima.
*Com informações da repórter Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste