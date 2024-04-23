Polícia analisa se material coletado em carro é de jovem morta em Marilândia

Equipamento utilizado durante perícia de veículos utilizados em crime ocorrido em Marilândia Crédito: Divulgação/PCES

Segundo o perito Giuliano Almeida, que atuou na perícia, foi observada uma pequena reação ao equipamento utilizado na examinação do Chevrolet Onix branco. Após a coleta, o material será encaminhado para um laboratório. A previsão é de que seja apresentada uma conclusão da análise em 30 dias.

“Agora, de antemão, a gente não consegue afirmar o que é esse vestígio, porque foi muito pouco material. Com as amostras que a gente tem, não é possível verificar se é sangue humano. Coletamos e vamos encaminhar para o laboratório de DNA para saber se tem o DNA da Thamyris. A gente acredita que em torno de 30 dias podemos ter essas conclusões”, afirmou.

Chevrolet Onix branco e Fiat Pálio prata foram periciados pela PCI-ES Crédito: Montagem: Hériklis Douglas/Reprodução

Em depoimento à polícia, Bruno disse que Ivanildo, com o carro branco, logo após a morte da jovem, havia levado o cadáver até às margens da rodovia ES 356, em Marilândia. Em seguida, Ivanildo fez uma ligação para os dois irem buscar o corpo e levar para outro lugar com o carro de Bruno.

Polícia Civil ainda aguarda o resultado dos exames toxicológicos para obter mais informações da morte de Thamyris, já que a constatação da causa da morte foi impossibilitada, pelo estado avançado de decomposição do corpo. Segundo o perito, no dia e local em que o cadáver foi encontrado houve o trabalho de perícia. No dia seguinte, foi feito o trabalho também na casa de Ivanildo. Todo o material coletado foi encaminhado para um laboratório.

O delegado Leonardo Ávila, responsável pelo caso, acredita que Ivanildo pode ter fornecido drogas para Thamyris, em troca de relações sexuais. É investigada a possibilidade da morte ter sido por asfixia mecânica causada por um golpe de mata-leão. "A hipótese mais plausível é que ele tenha fornecido droga para Thamyris em troca de relações sexuais. A partir do momento que ela negou, ele pode ter ficado nervoso, a agredido e a matado utilizando a asfixia", comentou o delegado.

Relembre o caso

Thamyris era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e manteve contato pela última vez no dia 9 de abril. No dia anterior, segundo a família, a jovem disse que iria dormir na casa de uma amiga. Ela foi encontrada enterrada em cova rasa em uma zona de mata três dias depois, na região conhecida como Córrego Sumidouro.

A Polícia Civil realizou buscas em Marilândia e região, com apoio da Polícia Militar , para tentar localizar o corpo da vítima. A família de Thamyris, por conta própria, também foi a campo e pediu ajuda pelas redes sociais para encontrar a jovem. O caso gerou comoção em todo o Espírito Santo.