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Caso Thamyris

Polícia analisa se material coletado em carro é de jovem morta em Marilândia

Veículos usados por suspeitos presos pela morte de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, foram pericioados e materiais coletados serão encaminhados para análise de laboratório
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 abr 2024 às 11:53

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 11:53

Equipamento utilizado durante perícia de veículos utilizados em crime ocorrido em Marilândia
Equipamento utilizado durante perícia de veículos utilizados em crime ocorrido em Marilândia Crédito: Divulgação/PCES
Durante a perícia realizada nos veículos apreendidos utilizados pelos suspeitos de envolvimento na morte de Thamyris Alexandra Virgulino Pascoal, de 18 anos, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, foi encontrado um vestígio em um dos veículos. O material será analisado por um laboratório para verificar se há compatibilidade com DNA da jovem. O trabalho foi realizado na noite desta segunda-feira (22) pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCI-ES)
Segundo o perito Giuliano Almeida, que atuou na perícia, foi observada uma pequena reação ao equipamento utilizado na examinação do Chevrolet Onix branco. Após a coleta, o material será encaminhado para um laboratório. A previsão é de que seja apresentada uma conclusão da análise em 30 dias.
“Agora, de antemão, a gente não consegue afirmar o que é esse vestígio, porque foi muito pouco material. Com as amostras que a gente tem, não é possível verificar se é sangue humano. Coletamos e vamos encaminhar para o laboratório de DNA para saber se tem o DNA da Thamyris. A gente acredita que em torno de 30 dias podemos ter essas conclusões”, afirmou.
O Chevrolet Onix foi apreendido com Ivanildo Pereira da Silva, considerado o principal suspeito da morte da jovem, em Ecoporanga, onde o indivíduo também foi preso. O outro veículo periciado foi um Fiat Siena cinza, de Bruno da Conceição, amigo de Ivanildo, que confessou participação no crime, tendo ajudado na ocultação do cadáver, e também está preso.
Carros que serão periciados pela polícia
Chevrolet Onix branco e Fiat Pálio prata foram periciados pela PCI-ES Crédito: Montagem: Hériklis Douglas/Reprodução
Em depoimento à polícia, Bruno disse que Ivanildo, com o carro branco, logo após a morte da jovem, havia levado o cadáver até às margens da rodovia ES 356, em Marilândia. Em seguida, Ivanildo fez uma ligação para os dois irem buscar o corpo e levar para outro lugar com o carro de Bruno.
Polícia Civil ainda aguarda o resultado dos exames toxicológicos para obter mais informações da morte de Thamyris, já que a constatação da causa da morte foi impossibilitada, pelo estado avançado de decomposição do corpo. Segundo o perito, no dia e local em que o cadáver foi encontrado houve o trabalho de perícia. No dia seguinte, foi feito o trabalho também na casa de Ivanildo. Todo o material coletado foi encaminhado para um laboratório.
O delegado Leonardo Ávila, responsável pelo caso, acredita que Ivanildo pode ter fornecido drogas para Thamyris, em troca de relações sexuais. É investigada a possibilidade da morte ter sido por asfixia mecânica causada por um golpe de mata-leão. "A hipótese mais plausível é que ele tenha fornecido droga para Thamyris em troca de relações sexuais. A partir do momento que ela negou, ele pode ter ficado nervoso, a agredido e a matado utilizando a asfixia", comentou o delegado.

Relembre o caso

Thamyris era moradora do bairro Santa Cecília, em Marilândia, e manteve contato pela última vez no dia 9 de abril. No dia anterior, segundo a família, a jovem disse que iria dormir na casa de uma amiga. Ela foi encontrada enterrada em cova rasa em uma zona de mata três dias depois, na região conhecida como Córrego Sumidouro.
A Polícia Civil realizou buscas em Marilândia e região, com apoio da Polícia Militar, para tentar localizar o corpo da vítima. A família de Thamyris, por conta própria, também foi a campo e pediu ajuda pelas redes sociais para encontrar a jovem. O caso gerou comoção em todo o Espírito Santo. 
*Com informações de Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste

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