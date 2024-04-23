Caminhoneiro morre em acidente com carreta na BR 101 em Linhares

Motorista ficou preso às ferragens após acidente na BR 101, em Linhares Crédito: Norte Notícia

A Gazeta apurou que a vítima foi identificada como Jefferson da Silva Dantas. Um caminhoneiro de 48 anos morreu após bater com o caminhão atrás de uma carreta que estava parada em um semáforo na altura do km 140,8 da BR 101 , no bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , na madrugada desta terça-feira (23), por volta de 0h46. A reportagem deapurou que a vítima foi identificada como Jefferson da Silva Dantas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o motorista ficou preso às ferragens após a batida. As marcas de frenagem na estrada são curtas, o que indica que ele pode ter demorado para reagir. O caminhão dirigido por Jefferson carregava material de MDF.

Conforme o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada à 1h12 e envolveu um caminhão e uma carreta no km 141,8, em Linhares. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, SAMU, perícia da Polícia Civil e IML. O motorista do caminhão faleceu no local. O tráfego seguiu por desvio para as pistas marginais em ambos os sentidos e foi totalmente liberado às 4h07.

Na carreta havia apenas o condutor, que saiu ileso. O veículo maior não tinha carga, estava vazio. O trânsito no local não foi impactado na manhã desta terça-feira.

A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na madrugada desta terça-feira (23), por volta de 01h26, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na rodovia BR-101, altura do bairro Santa Cruz, em Linhares. O corpo da vítima, um homem de 48 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).