Caminhoneiro morre em acidente com carreta na BR 101 em Linhares

Um caminhoneiro de 48 anos morreu após bater com o caminhão atrás de uma carreta que estava parada em um semáforo na altura do km 140,8 da BR 101, no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (23), por volta de 0h46. A reportagem de A Gazeta apurou que a vítima foi identificada como Jefferson da Silva Dantas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou preso às ferragens após a batida. As marcas de frenagem na estrada são curtas, o que indica que ele pode ter demorado para reagir. O caminhão dirigido por Jefferson carregava material de MDF.
Conforme o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada à 1h12 e envolveu um caminhão e uma carreta no km 141,8, em Linhares. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, SAMU, perícia da Polícia Civil e IML. O motorista do caminhão faleceu no local. O tráfego seguiu por desvio para as pistas marginais em ambos os sentidos e foi totalmente liberado às 4h07.
Na carreta havia apenas o condutor, que saiu ileso. O veículo maior não tinha carga, estava vazio. O trânsito no local não foi impactado na manhã desta terça-feira.
A Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na madrugada desta terça-feira (23), por volta de 01h26, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na rodovia BR-101, altura do bairro Santa Cruz, em Linhares. O corpo da vítima, um homem de 48 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
*Com informações de André Afonso, da TV Gazeta Norte