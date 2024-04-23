Homem é assassinado na porteira da entrada de casa em Nova Venécia

Um homem de 59 anos foi morto a tiros na porteira de entrada da casa onde mora na localidade de João Pião, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, no início da noite de segunda-feira (22). A Polícia Militar foi até o local e encontrou a vítima, que não teve o nome divulgado, caída ao chão, sem sinais de vida.
Segundo a PM, a esposa da vítima disse que uma pessoa de moto chegou e chamou o marido dela para conversar. A mulher contou que acompanhou o homem e viu os dois manterem um diálogo por algum tempo. Depois que retornou para o interior do imóvel, ouviu disparos. Ela pediu socorro para a cunhada, mas ela não atendeu a chamada e não sabia mexer no celular para buscar outra ajuda.
A vítima não tinha desavenças com ninguém, de acordo com os relatos que os policiais receberam. Foi constatado pela perícia que o homem sofreu quatro perfurações, sendo duas na região do quadril e outras duas no peito. A esposa dele não soube informar características do suspeito.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso. Quando a resposta for obtida, o texto será atualizado.