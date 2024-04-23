Homem é assassinado na porteira da entrada de casa em Nova Venécia

Segundo a PM, a esposa da vítima disse que uma pessoa de moto chegou e chamou o marido dela para conversar. A mulher contou que acompanhou o homem e viu os dois manterem um diálogo por algum tempo. Depois que retornou para o interior do imóvel, ouviu disparos. Ela pediu socorro para a cunhada, mas ela não atendeu a chamada e não sabia mexer no celular para buscar outra ajuda.