Produtor rural é multado por desmatar Mata Atlântica no Sul do ES

O desmatamento de mata nativa, em estágio médio de regeneração, foi flagrado após informações repassadas à polícia pelo canal do Disque-Denúncia 181 . Toda intervenção constatada foi realizada, segundo a Polícia Militar, sem autorização do órgão ambiental competente, infringindo Lei de Crimes Ambientais.

Além da multa, o responsável irá responder na justiça pelos atos praticados, sob pena de detenção de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas. A polícia orienta que em denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia – 181 ou pelo sítio eletrônico: disquedenuncia181.es.gov.br, o anonimato é garantido.