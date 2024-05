Casagrande lamenta morte de médico capixaba no RS: "Exemplo para todos"

Na véspera do Dia das Mães, uma mulher de 32 anos foi morta a facadas pelo próprio marido, na frente dos filhos de 11 e 13 anos, no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (11). À Polícia Militar , a mãe da vítima relatou que tinha ido a casa da filha, Nathália Brito da Costa, para buscar os netos, momento em que encontrou o genro alterado, impedindo a entrada da esposa na residência.

A mãe da vítima disse, ainda, que foi conversar com o homem, quando ele pegou uma faca e correu atrás dela e da filha. No momento em que o suspeito conseguiu segurar a esposa, ele a atingiu com golpes de faca e, logo em seguida, fugiu em um veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher. Nathália era casada há 15 anos, de acordo com informações do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, que conversou com o pai dela, que preferiu não se identificar.