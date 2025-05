Trecho da BR 259 em Colatina terá acesso fechado sem prazo para reabertura

Uma tartaruga-marinha apareceu morta, com marcas de sangue e lesões parecidas com as causadas por disparos de arpões, perto dos corais na Praia de Castelhanos, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (30). O local foi isolado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município até a chegada de membros do Instituto de Pesquisa e Conservação Marinha (IPCMar), que explicou para A Gazeta as lesões no casco do animal.>