Carros ficam atolados na ES 137 após temporal em São Gabriel da Palha
As fortes chuvas da manhã deste sábado (21) causaram grande acúmulo de lama na rodovia ES 137, trecho que liga o distrito de São Roque da Terra Roxa, em São Gabriel da Palha, à Nova Venécia, na região Noroeste do Espírito Santo. Diversos carros ficaram atolados após passarem pelo local, e o trecho ficou interditado nos dois sentidos.
De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros atuam no local em apoio ao DER-ES para garantir a segurança dos usuários da via. Por volta das 09h25, após as primeiras intervenções, o tráfego foi parcialmente restabelecido em sistema de pare e siga em uma das faixas. As equipes das Secretarias Municipais de Agricultura, Serviços Urbanos e Obras também disponibilizaram maquinários para realizar a limpeza e a liberação da estrada.
O DER foi procurado pela reportagem para mais detalhes sobre a situação.