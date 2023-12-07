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Em Vitória

Carro pega fogo e trânsito fica complicado perto da Reta da Penha

Publicado em

07 dez 2023 às 20:02
Veículo foi tomado pelas chamas e afetou o trânsito na região da Reta da Penha
Incêndio ocorreu nas proximidades da Reta da Penha Crédito: Daniel Marçal
Um carro pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (7), na Avenida Jones dos Santos, perto da Reta da Penha, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, por volta das 19h30, toda a via precisou ser fechada por conta da ocorrência, mas duas das três faixas foram liberadas cerca de uma hora depois. O trânsito, embora tenha ficado complicado, já foi normalizado. Ninguém ficou ferido. 
O repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com o proprietário do veículo, que não quis se identificar. Segundo a vítima, o carro teria passado por uma revisão horas antes do incidente. Após sair da oficina mecânica, o homem seguiu para um banco da região e acabou surpreendido com as chamas. O incêndio foi extinto pelo Corpo de Bombeiros. 
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em veículo, por volta das 19h de ontem, no bairro Praia do Canto, em Vitória. A equipe chegou ao local e encontrou um carro de passeio, modelo Prisma, em chamas. O fogo foi combatido e extinto pelos militares. Ninguém ficou ferido e não há relatos de pedido de perícia.
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Maria Fernanda Conti

/ [email protected]
Maria Fernanda Conti
Após discussão

Homem é detido após enforcar e tentar esfaquear a esposa em Vila Velha

Publicado em 24/07/2026 às 21:25

Um homem foi detido após tentar esfaquear a esposa dentro de casa, em Vila Velha. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito tentou atacá-la com uma faca, a enforcou e proferiu xingamentos durante uma discussão na tarde de sexta-feira (24).


A mulher conseguiu fugir antes que fosse atingida pelo objeto. Ela se refugiou na casa de uma amiga, de onde chamou a corporação. No local, a equipe identificou lesões no pescoço e, depois de buscas, encontrou o homem. 


A mulher conseguiu fugir antes de ser atingida pelo objeto e se refugiou na casa de uma amiga, de onde acionou a Polícia Militar. No local, os militares constataram lesões no pescoço da vítima e, após buscas na região, localizaram o suspeito.


A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à  delegacia. A Polícia Civil foi demandada para mais informações. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Norte capixaba

Linhares inaugura Centro Integrado para reforçar segurança pública

Publicado em 24/07/2026 às 18:57
Novo Centro Integrado de Comando e Controle reforça segurança de Linhares Prefeitura de Linhares/Divulgação

Linhares, no Norte do Espírito Santo, inaugurou nesta sexta-feira (24) o novo Centro Integrado de Comando e Controle. A estrutura recebeu investimento de R$ 10 milhões e foi criada para integrar os órgãos municipais de segurança e agilizar o atendimento às ocorrências.


O centro passa a concentrar o sistema de videomonitoramento da cidade, a Guarda Civil Municipal (GCM), o Departamento Municipal de Trânsito (Detro) e a Central de Atendimento 153.

As forças de segurança do município também receberam novos uniformes, equipamentos e viaturas que irão fortalecer as ações de patrulhamento, fiscalização e atendimento à população.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Ameaçou com canivete

Homem é preso ao agredir com socos a companheira em Vila Velha

Publicado em 24/07/2026 às 16:49
Viaturas da Polícia Civil, PC
Viaturas da Polícia Civil, PC Fernando Madeira

Um homem de 30 anos foi preso por agredir a companheira, de 29 anos, com socos nas costas em Vila Velha, na quinta-feira (23). Além da agressão, a vítima relatou à Polícia Militar ter sido ameaçada pelo suspeito com um canivete.


Os policiais constataram diversas escoriações na mulher, além do uniforme rasgado e cortes pelos braços. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Violência

Homem é morto a tiros em casa e criminosos fogem com TV em Nova Venécia

Publicado em 24/07/2026 às 12:13

Um homem foi assassinado dentro de casa no Assentamento 16 de Abril, zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, durante a madrugada de quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, após o crime, os suspeitos roubaram uma televisão da residência, fugiram de carro e ainda não foram localizados. A vítima não teve o nome e a idade divulgados.


A esposa da vítima relatou à Polícia Militar que o casal dormia quando foi acordado por barulhos na porta da casa, por volta das 2h. Em seguida, dois homens arrombaram o portão, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a porta do quarto. Quando o morador abriu a porta, foi atingido pelos tiros e morreu no local.


Ainda segundo a mulher, um dos suspeitos estava armado com uma espingarda calibre 12 e o outro com um revólver. Após o homicídio, a dupla roubou uma televisão e fugiu em um carro.


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.

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Segundo Corpo de Bombeiros, vítima já estava morta quando as equipes chegaram ao local.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Praia de Itaparica

Motociclista morre após bater em carro em Vila Velha

Publicado em 24/07/2026 às 11:03
Motocilista morre ao colidir com carro em Vila Velha
Motocilista morre ao colidir com carro em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um motociclista, que não teve o nome e idade divulgados, morreu após bater em um carro na noite de quinta-feira (23), por volta das 21h35, em Praia de Itaparica, Vila VelhaSegundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a motorista do carro, de 40 anos, fazia uma conversão à esquerda para acessar a garagem de um condomínio quando houve a colisão com a motocicleta.


Ainda conforme a PM, os documentos dos veículos e dos condutores estavam regulares. A motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.


Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento e foi liberada, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.


A Polícia Civil informou que a motorista permaneceu no local do acidente e que não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fogo

Incêndio em área de pasto assusta moradores em Cachoeiro; veja vídeo

Publicado em 24/07/2026 às 09:55

Um incêndio em uma área de pasto assustou moradores do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado porque as chamas se aproximaram de alguns imóveis da região.


O proprietário de uma área recreativa no local, Antônio Clemasco, contou como percebeu o incêndio. "Acordei por volta da meia-noite, vi um clarão e ouvi uns pipocos. Achei que fosse chuva. Quando percebi o que era, fui tirar o carro que estava estacionado na frente da casa", relatou.


Outro morador do bairro, o contador Edmar Rodrigues Ramos, registrou o incêndio em vídeo e contou que o susto foi grande entre os moradores. Segundo ele, assim que percebeu a gravidade da situação, acordou os vizinhos para alertá-los sobre o risco.


O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta da 1h10 e conseguiu controlar as chamas. A ocorrência foi encerrada por volta das 3h.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro de Fátima

Importante avenida da Serra passa por obra de revitalização e terá ciclovia

Publicado em 24/07/2026 às 09:19
Projeto da obra que inclui recapeamento, nova ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização
Projeto da obra que inclui recapeamento, nova ciclovia, melhorias nas calçadas e reforço da sinalização Divulgação | Prefeitura da Serra

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por uma revitalização e construção de uma nova ciclovia. A intervenção, segundo a prefeitura, vai durar aproximadamente seis meses e o trânsito pode ser alterado em alguns trechos. 


O serviço, executado pela Secretaria de Obras (Seob), tem investimento de R$ 13 milhões. Entre os trabalhos previstos estão o recapeamento e a construção da ciclovia em aproximadamente dois quilômetros da via, além de melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.


A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (21). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que as pistas estão reduzidas em alguns trechos, que estão sinalizados por placas. 


A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, esclareceu uma dúvida da população: a preocupação com as retiradas das árvores do canteiro central.  "Nós não vamos retirar as árvores; são duas faixas de rolamento para ciclovias, uma para a esquerda, uma para a direita, e conseguimos deixar um canteiro no meio para as árvores, com iluminação."


Izabela explicou ainda que a avenida não será fechada totalmente e que haverá somente interdições parciais durante o período. 

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, passa por revitalização
A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, passa por revitalização TV Gazeta

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Acessibilidade

Parque Moscoso terá Praça Inclusiva com entrega prevista para setembro

Publicado em 24/07/2026 às 08:25
Parque Moscoso terá nova Praça Inclusiva Diego Alves | PMV

O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, vai receber uma unidade da Praça Inclusiva Viver Vitória, projeto já implantado na Praça dos Desejos, na Praia do Canto. A obra tem previsão de ser concluída em setembro deste ano.


Segundo o servidor da Central de Serviços de Vitória, Ueder Nascimento, o projeto tem como objetivo promover inclusão e acessibilidade. "Os brinquedos e as estruturas são projetados para permitir que crianças com diferentes níveis de mobilidade e necessidades possam brincar juntas, com autonomia, fortalecendo a convivência e o respeito à diversidade desde a infância", explicou.


Durante a implantação da praça, a área permanecerá isolada até a conclusão das obras e a entrega do espaço à população.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Imunização

Vila Velha promove vacinação em shopping sem agendamento neste sábado (25)

Publicado em 24/07/2026 às 07:04
Campanha de vacinação deve imunizar crianças de seis meses a quatro anos Marcelo Camargo/Agência Brasil

O posto de vacinação da Prefeitura de Vila Velha no Shopping Boulevard, em Itaparica, vai funcionar neste sábado (25) das 11 às 18 horas.  Segundo a administração municipal, serão ofertados diversos imunizantes sem necessidade de agendamento prévio.


O público vai poder se imunizar com vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra influenza para pessoas a partir de seis meses de idade, covid-19 (adulto e infantil) e dengue (laboratório Takeda), conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 


A população também poderá emitir a declaração de situação vacinal.Além da ação deste sábado, a Secretaria de Saúde do município vai disponibilizar oito mil vagas para vacinação nas Unidades de Saúde na próxima semana. O agendamento será aberto nesta sexta-feira (24), às 15 horas, no site da Prefeitura de Vila Velha (clique aqui).


Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, também é necessário apresentar o cartão de vacinação.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Vias principais

Carro capota após colisão com caminhonete na Praia da Costa

Publicado em 23/07/2026 às 20:36
Acidente na Praia da Costa
Acidente na Praia da Costa Leitor AG

Um carro capotou após se envolver em uma colisão com uma caminhonete no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo o motorista da caminhonete, ele trafegava pela Avenida Luciano das Neves quando o outro veículo, que seguia pela Rua Castelo Branco, avançou a sinalização de parada obrigatória.


De acordo com o relato do condutor, a motorista do carro não respeitou a placa de "Pare", provocando o acidente. Ela sofreu apenas escoriações leves e precisou ser retirada do veículo pela janela do passageiro.


A Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar foram procuradas para informar sobre o atendimento da ocorrência, mas não haviam se manifestado até a publicação desta matéria.


*Com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta.

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