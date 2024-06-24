Carro furtado em Minas Gerais é recuperado pela PRF em São Mateus

De acordo com a PRF, quando os agentes pediram os documentos do Fiat Palio prata, o condutor disse que o automóvel não estava no nome dele e que ele não conhecia a pessoa que tinha o veículo cadastrado. Ele afirmou que comprou de um terceiro, por R$ 16 mil, mas que não havia feito a transferência porque "o vendedor disse que iria ver e acabou não resolvendo (a transferência de documentos)".