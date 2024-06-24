Carro furtado em Minas Gerais é recuperado pela PRF em São Mateus

Um carro furtado em fevereiro deste ano em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na altura do km 57 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O motorista do veículo chegou a ser detido, no último domingo (23), e encaminhado para a delegacia, mas assinou um termo e foi liberado.
De acordo com a PRF, quando os agentes pediram os documentos do Fiat Palio prata, o condutor disse que o automóvel não estava no nome dele e que ele não conhecia a pessoa que tinha o veículo cadastrado. Ele afirmou que comprou de um terceiro, por R$ 16 mil, mas que não havia feito a transferência porque "o vendedor disse que iria ver e acabou não resolvendo (a transferência de documentos)".
Os policiais fizeram uma consulta ao código da placa, que teve como resultado “veículo não encontrado”. Ao observar os sinais identificadores do carro, foi possível verificar que houve o uso de material abrasivo, para dificultar a identificação, mesmo assim foi possível chegar ao possível veículo original, furtado em Belo Horizonte.
A Polícia Civil informou, em nota, que o motorista, de 28 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e assinou um termo circunstanciado (TC) por receptação culposa. "Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo", completou a corporação.