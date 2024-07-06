Carretas batem de frente em Ibatiba e motorista é socorrido por helicóptero

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 8 horas, próximo ao trevo de Lajinha. O motorista da outra carreta também se feriu e foi socorrido.

Havia neblina no momento do acidente. A batida entre as carretas, de acordo com a polícia, provocou ainda um engavetamento envolvendo três carros e três pessoas que estavam nesses veículos tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para hospitais na região. O trânsito chegou a ser parcialmente interditado com sistema em pare e siga. O trecho foi totalmente liberado às 16h20.