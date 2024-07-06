Carretas batem de frente em Ibatiba e motorista é socorrido por helicóptero

Duas carretas bateram de frente no km 164 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, na manhã deste sábado (6). Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para resgatar o motorista de uma das carretas, que acabou preso às ferragens. Em estado grave, a vítima foi levada de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória O nome e idade das vítimas não foram informados.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 8 horas, próximo ao trevo de Lajinha. O motorista da outra carreta também se feriu e foi socorrido.
Havia neblina no momento do acidente. A batida entre as carretas, de acordo com a polícia, provocou ainda um engavetamento envolvendo três carros e três pessoas que estavam nesses veículos tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para hospitais na região. O trânsito chegou a ser parcialmente interditado com sistema em pare e siga. O trecho foi totalmente liberado às 16h20.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem, mas ainda não houve retorno.