Sargento morto no ES: associação oferece R$ 5 mil por paradeiro de suspeito

A Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (Aspra/ES) está oferecendo uma recompensa para quem tiver informações que levem à prisão de Marcelo Wesley Alves da Silva, mais conhecido como "Pitchula", suspeito de assassinar o sargento da Polícia Militar , Magno Colati Silva, na última quinta-feira (4), em Cariacica.

Segundo os responsáveis pelas investigações, Pitchula pode ter fugido para o Rio de Janeiro , com ajuda de um casal, após supostamente cometer o crime.

O assassinato aconteceu no fim da tarde de quinta, no bairro Mucuri, em Cariacica. Colati, que era do 6º Batalhão da PM, levou cinco tiros. Ele chegou a ser socorrido no Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, mas não resistiu aos ferimentos.

O presidente da Aspra/ES, o cabo Jackson Eugênio, informou que a instituição está prestando apoio aos familiares da vítima. Sobre a recompensa, ele explica que, quem tiver informações sobre o paradeiro de "Pitchula", pode fazer contato pelo Disque-denúncia (181), pelo 190, pelos canais de comunicação da associação, pela ouvidoria da PM ou mesmo por grupos de polícias da região onde mora. "Com informações que levem à prisão do suspeito, a pessoa será agraciada com a recompensa no valor de R$ 5 mil.", esclareceu.

Associação oferece recompensa de R$ 5 mil por informações do suspeito de matar o sargento da Polícia Militar. Crédito: Divulgação

"Pitchula" é apontado como um dos gerentes do tráfico da região de Mucuri, em Cariacica, onde o crime ocorreu, e teria fugido do Estado logo após o crime. Ele teria saído da Grande Vitória ainda na noite de quinta (4), e foi levado para uma comunidade próxima à Ponte Rio-Niterói

Relembre o caso

Sargento Magno Colati Silva, da Polícia Militar, morto a tiros em Cariacica Crédito: Redes Sociais

Há quase 30 anos na Polícia Militar, o sargento Magno Colati Silva foi morto quando estava de folga. Ele deixou três filhos e uma esposa grávida.

A Polícia Civil, até agora, trabalha com duas linhas de investigação: a primeira é que o sargento tenha sido reconhecido por criminosos como agente da Segurança Pública e atacado. A segunda hipótese apurada é o possível envolvimento em uma discussão com traficantes em um posto de combustível da região.

Na manhã desta sexta-feira (5), Hudson Colati (único irmão do sargento) e a esposa da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Mesmo abalado e chorando, Hudson conversou um pouco com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.