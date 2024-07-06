Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denuncie pelo 181

Sargento morto no ES: associação oferece R$ 5 mil por paradeiro de suspeito

As denúncias sobre Marcelo Wesley Alves da Silva, o "Pitchula", suspeito de matar sargento Magno Colati Silva, podem ser feitas pelo 181 ou pelo 190
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

06 jul 2024 às 14:54

Publicado em 06 de Julho de 2024 às 14:54

A Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (Aspra/ES) está oferecendo uma recompensa para quem tiver informações que levem à prisão de Marcelo Wesley Alves da Silva, mais conhecido como "Pitchula", suspeito de assassinar o sargento da Polícia Militar, Magno Colati Silva, na última quinta-feira (4), em Cariacica.
Segundo os responsáveis pelas investigações, Pitchula pode ter fugido para o Rio de Janeiro, com ajuda de um casal, após supostamente cometer o crime.
O assassinato aconteceu no fim da tarde de quinta, no bairro Mucuri, em Cariacica. Colati, que era do 6º Batalhão da PM, levou cinco tiros. Ele chegou a ser socorrido no Pronto Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, mas não resistiu aos ferimentos.
O presidente da Aspra/ES, o cabo Jackson Eugênio, informou que a instituição está prestando apoio aos familiares da vítima. Sobre a recompensa, ele explica que, quem tiver informações sobre o paradeiro de "Pitchula", pode fazer contato pelo Disque-denúncia (181), pelo 190, pelos canais de comunicação da associação, pela ouvidoria da PM ou mesmo por grupos de polícias da região onde mora. "Com informações que levem à prisão do suspeito, a pessoa será agraciada com a recompensa no valor de R$ 5 mil.", esclareceu.
Associação oferece recompensa de R$ 5 mil por informações do suspeito de matar o sargento da Polícia Militar.
Associação oferece recompensa de R$ 5 mil por informações do suspeito de matar o sargento da Polícia Militar. Crédito: Divulgação
 "Pitchula" é apontado como um dos gerentes do tráfico da região de Mucuri, em Cariacica, onde o crime ocorreu, e teria fugido do Estado logo após o crime. Ele teria saído da Grande Vitória ainda na noite de quinta (4), e foi levado para uma comunidade próxima à Ponte Rio-Niterói.

Relembre o caso

Sargento Magno Colati Silva, da Polícia Militar, morto a tiros em Cariacica
Sargento Magno Colati Silva, da Polícia Militar, morto a tiros em Cariacica Crédito: Redes Sociais
Há quase 30 anos na Polícia Militar, o sargento Magno Colati Silva foi morto quando estava de folga. Ele deixou três filhos e uma esposa grávida.
A Polícia Civil, até agora, trabalha com duas linhas de investigação: a primeira é que o sargento tenha sido reconhecido por criminosos como agente da Segurança Pública e atacado. A segunda hipótese apurada é o possível envolvimento em uma discussão com traficantes em um posto de combustível da região.
Na manhã desta sexta-feira (5), Hudson Colati (único irmão do sargento) e a esposa da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Mesmo abalado e chorando, Hudson conversou um pouco com o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.
"Eu estava em horário de serviço, eram 18 horas, quando minha mãe me liga falando que meu irmão foi baleado. Não deu para chegar lá (PA de Viana) porque no meio do caminho recebi outra ligação, dizendo que meu irmão tinha falecido. Meu único irmão", desabafou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Suspeito de matar sargento da PM em Cariacica teria fugido para o RJ

Perfil: quem era o sargento da PM morto a tiros em Cariacica

Morte de sargento da PM em Cariacica: veja as linhas de investigação

Sargento da Polícia Militar é morto a tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Crimes Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados