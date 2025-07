Segurança Pública

Cariacica será a 1ª cidade a receber totens de segurança com IA no ES

Cariacica anunciou que será a primeira cidade capixaba a receber os totens de segurança com inteligência artificial projetados pelo Governo do Espírito Santo. O lançamento acontece na segunda-feira (28), às 8 horas, na Avenida Expedito Garcia, com a presença do governador Renato Casagrande e da prefeita em exercício Shymenne de Castro.