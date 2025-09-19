Na escola

Adolescente leva bolada, sofre crise convulsiva e acaba internada no Sul do ES

Caso aconteceu em uma escola em Marataízes na quinta-feira (18); menina de 14 anos tem epilepsia e sofreu convulsões devido ao impacto na cabeça

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:37

Uma adolescente de 14 anos foi internada após ser atingida com uma bola na cabeça em uma escola municipal em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na quinta-feira (18). O nome da escola não será divulgado para proteger a identidade da menor, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com o secretário de Educação de Marataízes, Jorge Luiz Benevides, o caso aconteceu quando a menina seguia para a sala de aula e, sem intenção, foi atingida na cabeça. Ela recebeu cuidados iniciais na escola e a família foi acionada. Mais tarde, familiares comunicaram que ela foi hospitalizada.

Ele afirma que uma foto que mostrava a menor, aparentemente bem, foi enviada para um grupo de mensagens da escola para tranquilizar os colegas. Depois disso, ela foi transferida para o Hospital Infantil São Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, onde segue internada. Segundo o secretário, o gestor da escola disse que o caso surpreendeu a todos e que está comprometido a prestar apoio à família da adolescente.

Em entrevista para A Gazeta, uma familiar contou que a menina se feriu quando outros alunos estavam brincando com a bola, que foi arremessada na direção dela acidentalmente. No entanto, ela sofre com epilepsia e teria desmaiado devido ao impacto, o que causou crises convulsivas. Ela está hospitalizada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital e precisou ser entubada.

