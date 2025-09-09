Atleta de voo livre cai às margens da BR 101 em Atílio Vivácqua

Atleta caiu às margens da BR 101 em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor/A Gazeta

Um atleta de voo livre caiu às margens da rodovia BR 101 em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (9). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a vítima é um estrangeiro de 45 anos e que praticava voo de parapente. A corporação foi ao local para auxiliar na sinalização do pouso de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que atuou com o Samu/192 no socorro da vítima.

A Ecovias 101 disse que o piloto teria perdido o controle do parapente durante o voo, o que resultou na queda dele dentro da faixa de rolamento da rodovia. Ele foi resgatado pela equipe do Notaer e a equipe da Ecovias Capixaba apoiou o trabalho, mas não houve interdição.