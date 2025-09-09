Atleta de voo livre cai às margens da BR 101 em Atílio Vivácqua
Um atleta de voo livre caiu às margens da rodovia BR 101 em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (9). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que a vítima é um estrangeiro de 45 anos e que praticava voo de parapente. A corporação foi ao local para auxiliar na sinalização do pouso de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), que atuou com o Samu/192 no socorro da vítima.
A Ecovias 101 disse que o piloto teria perdido o controle do parapente durante o voo, o que resultou na queda dele dentro da faixa de rolamento da rodovia. Ele foi resgatado pela equipe do Notaer e a equipe da Ecovias Capixaba apoiou o trabalho, mas não houve interdição.
O atleta foi levado ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), em Vitória, e o estado de saúde dele não foi informado.