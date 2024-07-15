Caminhonete bate e derruba poste de energia no Centro de João Neiva

A PM informou que a mulher não apresentava sinais de embriaguez, mas estava muito nervosa e relatou estar sem condições de preencher a declaração de condutor do veículo, no registro da ocorrência.

“A EDP foi acionada na noite deste domingo (14) após um veículo colidir com um poste na Avenida Brasil, no Centro de João Neiva. A distribuidora atuou imediatamente, realizando manobras automatizadas no sistema elétrico da região para reduzir o impacto à maior parte dos clientes, enquanto uma equipe de obras pesadas se deslocava para o local. Durante a noite de ontem e madrugada de hoje, 15, foi realizada a substituição do poste atingido e o fornecimento de energia foi 100% normalizado”, finalizou a concessionária.