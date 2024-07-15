Caminhonete bate e derruba poste de energia no Centro de João Neiva

Uma caminhonete bateu e derrubou um poste de energia elétrica na Avenida Brasil, no Centro de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (14). Segundo a Polícia Militar, uma mulher se apresentou aos policiais como a motorista do veículo e disse ter sentido um mal-estar enquanto dirigia. Por conta do acidente, a via ficou interditada até as 8h desta segunda-feira (15).
A PM informou que a mulher não apresentava sinais de embriaguez, mas estava muito nervosa e relatou estar sem condições de preencher a declaração de condutor do veículo, no registro da ocorrência.
A região da Avenida Brasil, importante via da cidade, ficou interditada até as 8h desta segunda-feira (15). Segundo a Prefeitura de João Neiva, a Defesa Civil Municipal colaborou no trabalho, auxiliando no isolamento da área. Como impacto, moradores ficaram sem luz. O abastecimento foi restabelecido na madrugada, após o trabalho de equipes da EDP.
“A EDP foi acionada na noite deste domingo (14) após um veículo colidir com um poste na Avenida Brasil, no Centro de João Neiva. A distribuidora atuou imediatamente, realizando manobras automatizadas no sistema elétrico da região para reduzir o impacto à maior parte dos clientes, enquanto uma equipe de obras pesadas se deslocava para o local. Durante a noite de ontem e madrugada de hoje, 15, foi realizada a substituição do poste atingido e o fornecimento de energia foi 100% normalizado”, finalizou a concessionária.