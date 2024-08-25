Caminhão quase cai em rio após acidente em rodovia no ES

Um caminhão capotou na ES 493 e caiu às margens de um rio na zona rural de Divino São Lourenço, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (24). Segundo a Polícia Militar, o motorista de 31 anos ficou ferido e precisou ser levado ao pronto-socorro de Guaçuí, na cidade vizinha.
O acidente aconteceu próximo à ponte do Salgado. Em imagens é possível ver que, por pouco, o caminhão não chegou até as águas do rio. Antes de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), o condutor disse que "ao realizar a curva, a carga puxou e tombou para fora da pista".
Ele foi questionado se havia ingerido bebida alcoólica e respondeu que não. Apesar de não apresentar sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro.