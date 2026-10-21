Caminhão atinge UBS de Laranjeiras e estrutura é interditada

Um caminhão atingiu a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, nesta quarta-feira (21). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o posto precisou ser interditado após o acidente. Ninguém ficou ferido. Imagens recebidas pela reportagem de A Gazeta mostram que o muro da unidade foi danificado.
Durante a interdição, os atendimentos agendados serão remarcados para a Unidade Regional de Saúde (URS) de Valparaíso. Segundo a prefeitura, os moradores que precisarem de atendimento também deverão procurar essa unidade.
A reportagem de A Gazeta questionou a prefeitura sobre as circunstâncias do acidente e a previsão de retomada dos atendimentos na UBS de Parque Residencial Laranjeiras, mas ainda não obteve resposta.