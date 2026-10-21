Caminhão atinge UBS de Laranjeiras e estrutura é interditada

Um ônibus com 35 passageiros saiu da pista e sofreu um acidente na ES 257, na região de Morro das Almas, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21). De acordo com a Prefeitura de Aracruz, sete pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital São Camilo.





Em nota, o município informou que o ônibus pertence à empresa Cordial e operava a linha Aracruz x Coqueiral, via Fábrica. Ainda segundo a administração municipal, informações preliminares indicam que o motorista teria passado mal enquanto dirigia.





O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar ao local, encontrou passageiros que já haviam conseguido sair do veículo. Eles receberam atendimento pré-hospitalar e foram liberados para seguir por meios próprios para unidades de saúde.





O motorista e duas passageiras ainda estavam dentro do ônibus e foram encaminhados para atendimento médico por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do município.





Segundo a Polícia Militar, as informações iniciais indicam que o motorista perdeu o controle do ônibus, saiu da pista e entrou na vegetação às margens da rodovia. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.





Não foram informados o estado de saúde dos feridos e as circunstâncias do acidente.