Câmara do ES volta a aprovar aumento de até 50% para prefeito, vice e secretários

No entanto, sob o argumento de que a norma proposta e aprovada no fim do ano passado precisava de adequações para atender ao que pede o ordenamento jurídico, os parlamentares revogaram os efeitos da lei que concedeu reajuste aos agentes políticos da cidade, votando, em seguida, novo projeto mantendo o aumento ao chefe do Executivo, seu vice e secretários.

No caso do prefeito, o aumento novamente aprovado pela Casa de Leis faz com que o salário do mandatário saia de R$ 13.500,00 para R$ 18 mil, registrando aumento de 33%. O vice, por sua vez, recebeu incremento de 34,8% no valor do subsídio. O pagamento sairá dos atuais R$ 6.500,00 para R$ 9 mil. O maior percentual, de 50%, se refere ao salário do secretariado municipal. Avaliada em R$ 4 mil, a remuneração dos chefes das pastas chegará aos R$ 6 mil.