Bombeiros são chamados para incêndio em apartamento na Serra e encontram corpo

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e o procedimento será encaminhado para a Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que aguardará o resultado dos exames. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para identificação e realização do exame cadavérico, que pretende determinar a causa da morte.