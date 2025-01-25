Homem morre afogado em lagoa no Norte do Espírito Santo

Um homem de 49 anos morreu afogado na tarde deste sábado (25) em uma lagoa no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta de 12h30, enquanto a vítima nadava com amigos.
O socorro foi acionado e os bombeiros realizaram as primeiras buscas no local. Em seguida, uma equipe de mergulhadores de Vitória localizou o homem, já sem vida. A identidade dele não foi divulgada.
Em nota, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), informou que a perícia foi acionada por volta das 16h para atender a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia. Após o procedimento, será liberado para os familiares.