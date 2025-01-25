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Em Aracruz

Homem morre afogado em lagoa no Norte do Espírito Santo

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima de 49 anos estava nadando com amigos, na tarde deste sábado, no bairro Vila Nova
Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

25 jan 2025 às 18:38

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 18:38

Corpo de Bombeiros foi acionado após afogamento no bairro Vila Nova, em Aracruz Crédito: Redes Sociais
Um homem de 49 anos morreu afogado na tarde deste sábado (25) em uma lagoa no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta de 12h30, enquanto a vítima nadava com amigos.
O socorro foi acionado e os bombeiros realizaram as primeiras buscas no local. Em seguida, uma equipe de mergulhadores de Vitória localizou o homem, já sem vida. A identidade dele não foi divulgada. 
Em nota, a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), informou que a perícia foi acionada por volta das 16h para atender a ocorrência. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia. Após o procedimento, será liberado para os familiares.

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