Bombeiros capixabas chegam a Porto Alegre para ajudar em resgates

Duas jovens morreram após um carro capotar em uma curva na comunidade Córrego Giral, em Jaguaré , Norte do Estado, na noite de sábado (4). Elas foram identificadas como Gabrielly Alves dos Santos e Graziela Segantini Corrêia, de 17 anos, ambas alunas do curso técnico Integrado em Mineração do Ifes de Nova Venécia . Uma terceira vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro, sendo, posteriormente, encaminhada ao Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Nas redes sociais, o Ifes lamentou o falecimento das duas alunas, solidarizando-se com as famílias e os amigos das jovens.

De acordo com a Polícia Militar, assim que chegou ao local, a equipe tentou contatar o motorista do veículo. Porém, ele teria deixado o local do acidente após prestar socorro às vítimas.

Ainda segundo a PM, uma quinta pessoa que estava no carro relatou que o grupo trafegava na estrada, seguindo em direção à comunidade Córrego Giral, quando o motorista perdeu o controle em uma curva acentuada, capotou e caiu com o carro em um córrego às margens da via. O homem, de 44 anos, disse que ele e o condutor, com a ajuda de populares, retiraram as demais ocupantes de dentro do automóvel.