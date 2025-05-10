Batida termina em capotamento e deixa uma pessoa ferida em Vila Velha

Veja no vídeo acima. Uma batida entre dois carros terminou com um capotamento, outros três veículos atingidos e uma pessoa ferida na manhã deste sábado (10) em Vila Velha . Uma câmera de videomonitoramento flagrou o acidente no cruzamento das ruas São Paulo e Erothildes Penna Medina, na Praia da Costa.

O Corpo de Bombeiros (CBMES) precisou ser acionado, já que foi constatado o risco de incêndio nos veículos envolvidos na batida. No carro que capotou, estavam dois homens e uma mulher, que saíram sozinhos do automóvel e sem ferimentos. Já o outro carro era conduzido por um motorista de aplicativo, que não se feriu. A passageira teve um corte no pé, mas dispensou atendimento médico.

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o motorista de aplicativo disse que o outro carro estava em alta velocidade e teria furado o sinal vermelho. Com o impacto, o veículo atingido tombou e ainda bateu em outro automóvel e em duas motos que estavam estacionados.

"No cruzamento da avenida São Paulo, com o sinal verde para mim, fui andando. O rapaz veio na outra mão, avançou no sinal e bateu no meu carro. Ele veio voando e caiu à frente. Se eu tivesse visto ele vindo antes, eu teria segurado o carro. Mas não deu nem para ver, na velocidade que estava, muito alta", disse o motorista Claudiomero Alves.