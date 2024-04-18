Bandidos assaltam posto em Colatina e acabam presos horas depois

Dois homens armados assaltaram um posto de combustíveis no bairro Colatina Velha, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (18). Imagens de câmera de segurança flagraram a ação dos criminosos, que renderam o frentista e levaram cerca de R$ 5 mil do caixa, além de cigarros e bebidas. O proprietário do estabelecimento estima um prejuízo de quase R$ 15 mil.
Os suspeitos foram detidos pela Polícia Militar nesta manhã no bairro São Judas Tadeu, também em Colatina. Com eles foram apreendidos a arma utilizada no crime e todo o material roubado. A dupla, de 21 e 23 anos, foi levada para a Delegacia Regional da cidade, onde foi autuada em flagrante por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e será encaminhada ao presídio.
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta Noroeste