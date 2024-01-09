Australiano preso por agredir a namorada em Vitória deixa a cadeia

A mulher contou aos militares que o suspeito era companheiro dela e que os dois viviam um relacionamento conturbado. Na versão apresentada por ela, os dois haviam saído para um bar com a ideia de se reconciliarem. No entanto, o australiano teria ficado alterado após beber. A mulher, então, decidiu voltar para casa. A vítima afirmou que o suspeito teria seguido ela até a residência usando o pretexto de que iria buscar itens pessoais dele. Dentro de casa, ele teria começado a agredir a mulher e quebrar móveis e objetos.