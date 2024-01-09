Australiano preso por agredir a namorada em Vitória deixa a cadeia

O australiano de 34 anos preso na madrugada de segunda-feira (8) suspeito de agredir a namorada e quebrar móveis no apartamento dela no bairro Praia do Suá, em Vitória, foi solto horas depois. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), que monitora entradas e saídas do sistema prisional, Lee Russell Priestley foi levado para o Centro de Triagem de Viana, mas foi solto por meio de alvará expedido pela Justiça. Não há detalhes sobre o que motivou a soltura e o que a defesa dele apresentou para pedir a liberdade do australiano.
A mulher contou aos militares que o suspeito era companheiro dela e que os dois viviam um relacionamento conturbado. Na versão apresentada por ela, os dois haviam saído para um bar com a ideia de se reconciliarem. No entanto, o australiano teria ficado alterado após beber. A mulher, então, decidiu voltar para casa. A vítima afirmou que o suspeito teria seguido ela até a residência usando o pretexto de que iria buscar itens pessoais dele. Dentro de casa, ele teria começado a agredir a mulher e quebrar móveis e objetos.
Procurada pela reportagem na manhã de segunda-feira (8), a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. A reportagem de A Gazeta procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo para saber por qual motivo o australiano foi liberado. O texto será atualizado assim que houver um retorno. Em nota enviada nesta terça-feira (9), a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.