Dois acidentes na Terceira Ponte deixam trânsito intenso na Reta da Penha

Duas colisões entre veículos na Terceira Ponte, sentido Vitória a Vila Velha, deixaram o trânsito intenso até a Avenida Reta da Penha, em Vitória, nesta segunda-feira (8). Segundo uma motorista que passou na avenida, os veículos chegaram a demorar cerca de 20 minutos para andar 100 metros.
A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb), informou que a primeira batida aconteceu entre uma moto e um carro, às 16h09. O carro entrou na linha verde e a moto colidiu com o mesmo. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhado ao Pronto Atendimento (PA) pela ambulância da Ceturb.
A segunda ocorreu minutos depois, às 16h45, quando um carro fechou um motociclista. Com isso, duas motos que passavam pela mesma via colidiram com os dois veículos. O atendimento foi feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e O serviço de guincho removeu as motos envolvidas nos acidentes, segundo a Companhia. Uma faixa chegou a ser interditada, mas já foi liberada.