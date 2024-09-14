Ataque a tiros em bar mata jovem e deixa mulher ferida em Vila Velha

Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que Sidney estava lá para iria iniciar as comemorações do próprio aniversário. O bar estava cheio, porque acontecia uma festa com pagode. O jovem tinha acabado de chegar: antes mesmo que ele pudesse fazer algum pedido, dois suspeitos apareceram de moto. O da garupa desceu e deu quatro tiros na vítima, à queima-roupa, sem falar nada. Enquanto subia no veículo para fugir, ele atirou mais vezes.