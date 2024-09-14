Ataque a tiros em bar mata jovem e deixa mulher ferida em Vila Velha

Um homem de 25 anos, identificado como Sidney Souza de Freitas, foi morto a tiros na frente de um bar e distribuidora no bairro Guaranhuns, em Vila Velha, na madrugada deste sábado (14). Uma mulher de 52 anos, que estava no local bebendo com amigos, também acabou atingida na perna e precisou ser socorrida.
Testemunhas contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que Sidney estava lá para iria iniciar as comemorações do próprio aniversário. O bar estava cheio, porque acontecia uma festa com pagode. O jovem tinha acabado de chegar: antes mesmo que ele pudesse fazer algum pedido, dois suspeitos apareceram de moto. O da garupa desceu e deu quatro tiros na vítima, à queima-roupa, sem falar nada. Enquanto subia no veículo para fugir, ele atirou mais vezes.
Sidney morreu na hora. A mulher que estava bebendo com os amigos foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e levada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no município. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido".