Ataque a tiros deixa uma pessoa morta e 2 feridas em São Gabriel da Palha

De acordo com a corporação, a terceira vítima relatou aos policiais que ele e os outros dois homens estavam no bar localizado no bairro Asa Branca, quando uma motocicleta, com dois indivíduos, se aproximou e efetuou os disparos. Os tiros, segundo informações, teriam sido direcionados a Wesley. Após o crime, os suspeitos fugiram do local e, até o momento, não foram encontrados.