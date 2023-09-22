Após reportagem, poste é retirado do meio da rua em Viana

O poste estava no meio de uma rua do bairro Universal, em Viana, foi retirado na última quarta-feira (20). Após reportagens da TV Gazeta e de A Gazeta, a EDP, concessionária de energia, reinstalou a estrutura nas proximidades da via. Em nota enviada nesta sexta (22), a empresa afirmou que "o poste encontrava-se nesta situação após uma obra de alargamento da via, realizada pela prefeitura".
"A distribuidora adota os procedimentos estabelecidos na legislação do setor elétrico. As realocações de postes ocorrem após análises técnicas da obra, a assinatura dos contratos e pagamento dos custos por parte do interessado, nesse caso, o poder público municipal", afirmou a EDP.
Questionada, a Prefeitura de Viana informou que solicitou o realocação do poste, há 90 dias, para executar o alargamento da via. "Após a solicitação, foi feito o pagamento dos custos da realocação à EDP. O trabalho é feito em parceria e o município cumpre todas as normas estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica", finalizou.