Após reportagem, poste é retirado do meio da rua em Viana

"A distribuidora adota os procedimentos estabelecidos na legislação do setor elétrico. As realocações de postes ocorrem após análises técnicas da obra, a assinatura dos contratos e pagamento dos custos por parte do interessado, nesse caso, o poder público municipal", afirmou a EDP.

Questionada, a Prefeitura de Viana informou que solicitou o realocação do poste, há 90 dias, para executar o alargamento da via. "Após a solicitação, foi feito o pagamento dos custos da realocação à EDP. O trabalho é feito em parceria e o município cumpre todas as normas estipuladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica", finalizou.