Após reclamações, EDP troca poste com risco de queda em Vila Velha

Em um vídeo enviado à reportagem, era possível observar o poste, então de madeira, com diversas rachaduras, o que colocava os moradores e pedestres em risco.

Após as reclamações dos moradores, a companhia de energia fez uma avaliação técnica do local na manhã deste domingo (11) e efetuou a troca por um poste de concreto à tarde. "Depois de três meses, finalmente hoje conseguimos a troca esse poste. Agora, nós, moradores, vamos poder passar com segurança [pela rua] e a novidade é que teremos luz, e consequentemente mais segurança por aqui", comemorou o líder comunitário Roberto França.