Público acompanhou trio na orla, na noite de sábado (10) Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Piúma

A passagem do trio elétrico na orla da Praia Central de Piúma , no Litoral Sul do Espírito, puxou fios de energia elétrica e acabou derrubando um poste na noite de sábado (10). Com a queda, dois jovens acabaram se ferindo e foram socorridos para hospital na cidade.

Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Piúma, o acidente aconteceu ao final da apresentação da banda que estava no trio na Avenida Beira-Mar, por volta das 20h. Uma parte do veículo encostou na rede e puxou a fiação. Ninguém no trio se feriu.

A atração, que reuniu milhares de foliões, já era acompanhada por ambulância, que prestou atendimento rápido às vítimas. Um dos homens sofreu uma fratura no pé e o outro, escoriações nas costas. Eles são amigos. Ambos foram socorridos para o Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição, na cidade, e depois transferidos para unidade em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a assessoria, o local foi isolado e a concessionária de energia acionada para a recolocação do poste, que leva energia a um dos quiosques da orla. Explicou ainda que o trio já havia passado pelo local recentemente, inclusive no pré-carnaval, mas por motivo desconhecido os fios naquele ponto estavam mais baixos neste sábado.

Your browser does not support the audio element. Trio elétrico em Piúma puxa fios, derruba poste e deixa duas pessoas feridas

A prefeitura informou que lamenta o ocorrido. A programação da noite foi mantida. Neste domingo (11), a apresentação do trio elétrico vai sair após o ponto onde houve o incidente.