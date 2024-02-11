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Vila Velha

Moradores de Jaburuna denunciam risco de queda de poste danificado

Segundo relato de morador, a companhia de energia já foi chamada diversas vezes, mas as equipes sempre deixam o local sem realizar o reparo necessário

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 10:12

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

11 fev 2024 às 10:12

Atualização

11/02/2024 - 3:09
Após publicação desta matéria, a EDP enviou uma equipe ao local que realizou a troca do poste. O texto foi atualizado.
Moradores da rua Jabuticabeira, em Jaburuna, Vila Velha, estão com medo de que um poste caia a qualquer momento. Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver a estrutura de madeira danificada. Segundo relato de um morador, uma vizinha chegou a deixar a o local onde morava por medo que o poste caísse em cima da casa. Eles ainda relatam que equipes da companhia de energia EDP vão até o local, mas não realizam a troca. 
O líder comunitário Roberto França, 26, conta que já fez vários contatos com a EDP, mas que o problema nunca é resolvido "Sempre dizem a mesma coisa, que não é a equipe emergencial que faz isso, que teria que ser uma equipe operacional. Aí dizem que essa equipe já está a caminho e nada", reclama Roberto. 
>> LEIA TAMBÉM: Shih-tzu é morta por cachorro de grande porte em Vila Velha; veja o vídeo
Roberto contou também que uma moradora, vizinha do poste danificado, chegou a deixar a residência onde morava por medo da estrutura cair. "Ela disse que não acredita mais que o poste vai ser trocado e entregou na mão de Deus", disse ele.

O que dizem EDP e prefeitura?

A companhia de energia elétrica EDP e a Prefeitura Municipal de Vila Velha foram procuradas para se posicionarem sobre o caso. A EDP informou que enviará uma equipe técnica para inspecionar o local e providenciar os reparos que forem necessários. A prefeitura não retornou até a publicação desta matéria.
Na tarde deste domingo (11), a EDP enviou equipes para avaliação e manutenção do poste danificado. O poste foi trocado por outro, de concreto.

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