Moradores de Jaburuna denunciam risco de queda de poste danificado

Atualização Após publicação desta matéria, a EDP enviou uma equipe ao local que realizou a troca do poste. O texto foi atualizado.

Moradores da rua Jabuticabeira, em Jaburuna , Vila Velha, estão com medo de que um poste caia a qualquer momento. Em um vídeo enviado à reportagem, é possível ver a estrutura de madeira danificada. Segundo relato de um morador, uma vizinha chegou a deixar a o local onde morava por medo que o poste caísse em cima da casa. Eles ainda relatam que equipes da companhia de energia EDP vão até o local, mas não realizam a troca.

O líder comunitário Roberto França, 26, conta que já fez vários contatos com a EDP, mas que o problema nunca é resolvido "Sempre dizem a mesma coisa, que não é a equipe emergencial que faz isso, que teria que ser uma equipe operacional. Aí dizem que essa equipe já está a caminho e nada", reclama Roberto.

Roberto contou também que uma moradora, vizinha do poste danificado, chegou a deixar a residência onde morava por medo da estrutura cair. "Ela disse que não acredita mais que o poste vai ser trocado e entregou na mão de Deus", disse ele.

O que dizem EDP e prefeitura?