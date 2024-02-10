Acidente entre ônibus e moto deixa dois feridos na Avenida Fernando Ferrari

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência de colisão entre veículos, com vítima, por volta das 11h. "Um ônibus havia colidido com uma motocicleta, sendo que duas pessoas, que estavam a bordo da moto, ficaram feridas. Uma das vítimas, um homem, foi socorrida pela equipe do resgate e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Já a mulher foi atendida pelo Samu", informou a corporação, em nota.