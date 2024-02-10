Advogada capixaba morre após carro capotar e cair em córrego em MT

Evelim Bulhões (destaque) perdeu o controle da caminhonete que dirigia e morreu no local Crédito: Reprodução

Uma advogada capixaba morreu em um acidente na MT-208, na sexta-feira (9), nas proximidades de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Evelim Bulhões Guimarães, de 32 anos, perdeu o controle da caminhonete que dirigia.

De acordo com a Polícia Civil, o veículo capotou e foi parar em um córrego. A ocorrência, inicialmente, foi atendida pela Polícia Militar, que constatou a morte da vítima e acionou a perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros.

Além de advogada, membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Mato Grosso, Evelim era campeã nacional de tiro. Nas redes sociais, a OAB, o clube de tiros em que ela treinava e amigos lamentaram a morte e prestarem condolências à família.