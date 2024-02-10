Acidente com três carros deixa uma pessoa morta em Marilândia

Um homem de 63 anos morreu em um acidente que envolveu três veículos na ES 356, próximo do trevo com a ES 248, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da manhã deste sábado (10). A vítima foi identificada como Sebastião Mendes Soares e morreu no local. Segundo a Polícia Militar, outras duas pessoas ficaram feridas.
Em imagens, é possível ver que um Fiat Palio branco, com o capô levantado e amassados na parte dianteira e lateral, saiu da pista e foi parar na vegetação ao lado. Também mostram que dois carros bateram de frente, um veículo Jeep branco e um Volkswagen Gol branco, a uma certa distância do Palio. Consegue-se observar ainda que o acidente aconteceu em uma curva, com faixa contínua, e o asfalto úmido.
Não há, até o momento, informações sobre como o acidente aconteceu e em qual veículo estava a vítima. Também não foi divulgado o estado de saúde das vítimas feridas. Por conta da batida, o trânsito ficou lento na região.
A Polícia Civil informou, por nota, que perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na manhã deste sábado (10), por volta das 11h17, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na zona rural de Marilândia. "O corpo da vítima, um homem de 63 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou a corporação.