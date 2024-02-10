Acidente com três carros deixa uma pessoa morta em Marilândia

Em imagens, é possível ver que um Fiat Palio branco, com o capô levantado e amassados na parte dianteira e lateral, saiu da pista e foi parar na vegetação ao lado. Também mostram que dois carros bateram de frente, um veículo Jeep branco e um Volkswagen Gol branco, a uma certa distância do Palio. Consegue-se observar ainda que o acidente aconteceu em uma curva, com faixa contínua, e o asfalto úmido.