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ES 356

Acidente com três carros deixa uma pessoa morta em Marilândia

Vítima foi identificada como Sebastião Mendes Soares. Duas pessoas também ficaram feridas no acidente, mas não tiveram o estado de saúde informado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 16:05

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 fev 2024 às 16:05
Pálio saiu da pista após acidente; dois ficaram um de frente para o outro, ao fundo
Pálio fora da pista e outros carros, um de frente para o outro, ao fundo Crédito: Divulgação/PMES
Um homem de 63 anos morreu em um acidente que envolveu três veículos na ES 356, próximo do trevo com a ES 248, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da manhã deste sábado (10). A vítima foi identificada como Sebastião Mendes Soares e morreu no local. Segundo a Polícia Militar, outras duas pessoas ficaram feridas. 
Em imagens, é possível ver que um Fiat Palio branco, com o capô levantado e amassados na parte dianteira e lateral, saiu da pista e foi parar na vegetação ao lado. Também mostram que dois carros bateram de frente, um veículo Jeep branco e um Volkswagen Gol branco, a uma certa distância do Palio. Consegue-se observar ainda que o acidente aconteceu em uma curva, com faixa contínua, e o asfalto úmido.
Não há, até o momento, informações sobre como o acidente aconteceu e em qual veículo estava a vítima. Também não foi divulgado o estado de saúde das vítimas feridas. Por conta da batida, o trânsito ficou lento na região.
Polícia Civil informou, por nota, que perícia da Polícia Científica (PCIES) foi acionada na manhã deste sábado (10), por volta das 11h17, para uma ocorrência de colisão com vítima fatal, na zona rural de Marilândia. "O corpo da vítima, um homem de 63 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou a corporação.

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