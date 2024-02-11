Motociclista morre em acidente com carro em Vargem Alta Crédito: Leitor| A Gazeta

Um motociclista, que não teve o nome revelado, morreu na tarde de sábado (10) após se envolver em um acidente com um carro, na localidade de Guiomar, na ES 375, no interior de Vargem Alta , na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista do carro, segundo a Polícia Militar, passou por teste de bafômetro e testou negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

De acordo com a polícia, a batida foi por volta das 14h30 na via que liga Vargem Alta a Iconha. O motociclista teve a morte confirmada no local. Nenhum ocupante do carro ficou ferido. O motorista de 20 anos foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento.

A Polícia Civil disse que o motorista foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A corporação explicou que essa medida foi adotada uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta.