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ES 375

Motociclista morre em acidente com carro em Vargem Alta

O motorista do automóvel, segundo a Polícia Militar, passou por teste de bafômetro e testou negativo para a ingestão de bebida alcoólica

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 12:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 fev 2024 às 12:34
Motociclista morre em acidente com carro em Vargem Alta
Motociclista morre em acidente com carro em Vargem Alta Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motociclista, que não teve o nome revelado, morreu na tarde de sábado (10) após se envolver em um acidente com um carro, na localidade de Guiomar, na ES 375, no interior de Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista do carro, segundo a Polícia Militar, passou por teste de bafômetro e testou negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
De acordo com a polícia, a batida foi por volta das 14h30 na via que liga Vargem Alta a Iconha. O motociclista teve a morte confirmada no local. Nenhum ocupante do carro ficou ferido. O motorista de 20 anos foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim para prestar depoimento.
A Polícia Civil disse que o motorista foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. A corporação explicou que essa medida foi adotada uma vez que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Vargem Alta.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser submetido a necropsia e posteriormente liberado para os familiares.

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