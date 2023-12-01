Após colocar cargo à disposição, promotor segue como chefe no MPES

Em entrevista à Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta, ele disse que a carta "não foi pedido de saída. Foi uma questão interna, burocrática, que tomou uma proporção equivocada". Afirmou ainda que segue no cargo com a "anuência da procuradora-geral", que, segundo ele, é uma entusiasta da questão ambiental.

O promotor está atualmente em Dubai, nos Emirados Árabes, para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), representando o MPES e como diretor do Caoa. O Ministério Público foi questionado por A Gazeta a respeito da permanência de Lemos à frente do cargo que ele mesmo havia colocado à disposição, mas ainda não houve resposta.