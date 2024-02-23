Aeroporto de Linhares dá novo passo para receber voos de maior porte

As cartas, já publicadas, entrarão em vigor em 21 de março, segundo informações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A partir de então, o aeroporto, que foi inaugurado em abril de 2023, terá permissão para operar voos comerciais regulares com aeronaves de maior porte, a critério das companhias aéreas interessadas.