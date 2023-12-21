AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Vista da Serra I

Adolescente é morto e 3 pessoas ficam feridas em ataque a tiros na Serra

Publicado em

21 dez 2023 às 12:11
Ataque a tiros em frente à distribuidora deixou um adolescente morto na Serra
Ataque a tiros em frente à distribuidora deixou um adolescente morto na Serra Crédito: Fabrício Christ
Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros e outras três pessoas ficaram feridas, também vítimas de disparos de arma de fogo, quando estavam em frente a uma distribuidora de bebidas no bairro Vista da Serra I, no município de Serra, na noite de quarta-feira (20). Testemunhas contaram à TV Gazeta que os criminosos responsáveis pelos tiros estavam de carro. A Polícia Militar informou à reportagem que foi acionada e uma equipe esteve no local, onde constatou a morte do adolescente, que foi baleado nas costas. O menor não teve o nome divulgado.
Durante atendimento à ocorrência, militares receberam informações de que outras pessoas haviam sido atingidas por tiros na mesma ocorrência e tinham sido socorridas de diversas formas e encaminhadas a unidades de saúde da região. Posteriormente, a equipe confirmou outras três vítimas, duas que deram entrada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e uma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Segundo apurado por A Gazeta, os feridos têm 25, 16 e 15 anos.
Ataque a tiros em frente à distribuidora deixou um adolescente morto na Serra
Ataque a tiros em frente à distribuidora deixou um adolescente morto na Serra Crédito: Fabrício Christ
Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, mas não houve detidos no momento do fato. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, segundo a corporação.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Crime em 2023

Procurado por atentado que deixou morto e dois feridos é preso em Vitória

Publicado em 06/08/2026 às 11:58
Foragido por homicídio e dupla tentativa de homicídio em ataque a tiros em 2023 é preso pela PMES em Vitória
Foragido por homicídio e dupla tentativa de homicídio em ataque a tiros em 2023 é preso pela PMES em Vitória Polícia Militar ES

Um jovem de 24 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Adrian Amorim Soares era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital. 


Uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de Adrian, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.


As investigações da Polícia Militar confirmam que o preso é apontado como um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.


Adrian foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Veja Também 

Imagem de destaque

Jovem morre e duas pessoas ficam feridas após ataque a tiros em Vitória

Link copiado com sucesso

Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Polícia

Jovem é morto a tiros por dupla em motocicleta na zona rural de Linhares

Publicado em 06/08/2026 às 11:57

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros por dois suspeitos em uma motocicleta na região do Córrego do Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Valci Alves dos Santos e encontrada sem vida, caída em frente a um supermercado.


Testemunhas contaram aos militares que uma motocicleta se aproximou do jovem e o passageiro efetuou diversos disparos contra ele. Um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido pelos tiros. A PM não informou se havia pessoas dentro do veículo no momento do ataque.


O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Veja Também 

Imagem de destaque

Ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por carreta na BR 101 em Linhares

Caso aconteceu em balneário de Pontal do Ipiranga

Confronto entre PM e suspeitos termina com um morto em Linhares

A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.

Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente de trabalho

Montador de galpão morre eletrocutado após viga tocar fio de alta tensão em Aracruz

Publicado em 06/08/2026 às 10:29
Ele trabalhava como terceirizado em uma empresa que prestava serviços à Polimix Concretos.
José Raimundo, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos. Acervo familiar

Um trabalhador de 49 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma empresa de concretos no bairro Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (5). José Raimundo era morador de Linhares e atuava como montador de galpão por uma empresa terceirizada contratada para prestar serviços a uma empresa de concretos.


Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade após sofrer a descarga elétrica.


Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o irmão da vítima contou que José era uma pessoa trabalhadora e muito querida pela família. Segundo o familiar, momentos antes do acidente, o trabalhador enviou uma foto do serviço que realizava.


Ainda de acordo com o irmão, uma das vigas que aparece na imagem teria encostado em um fio de alta tensão, provocando a descarga elétrica. José chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Veja Também 

Imagem de destaque

Suspeitos de executar homem por ordem de facção é presa em Aracruz

Especialista explica que a costa capixaba faz parte da rota migratória da espécie

Baleias-jubarte dão espetáculo e cercam lancha durante pescaria em Aracruz

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Às margens da rodovia

Homem autista é localizado sozinho na BR 101 e devolvido à família pela PRF no ES

Publicado em 06/08/2026 às 10:16
Viaturas da Polícia Rodoviária Federal em Viana, ES. Viaturas e agentes da PRF na Rodovia BR-262
PRF encaminhou o homem de volta para a família  Carlos Alberto Silva

Um homem com transtorno do espectro autista (TEA) foi reencaminhado à família pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser encontrado caminhando sozinho às margens da BR 101, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (05).


Segundo a PRF, por volta das 13h48 a Central de Comando e Controle da PRF recebeu a informação de que um homem caminhava desacompanhado nas proximidades da entrada do bairro Mucuri, às margens da Rodovia do Contorno.


Um motorista que passava pelo local percebeu a situação, realizou a abordagem de forma segura e verificou que o homem utilizava um crachá de identificação indicando sua condição de pessoa com autismo. Em seguida, permaneceu no local aguardando a chegada das equipes.


Após o acionamento, a ocorrência foi repassada à equipe da Unidade Operacional da PRF em Viana. Durante o atendimento, os policiais constataram que o homem é autista não verbal (não consegue se comunicar por meio da fala) e iniciaram diligências para identificar e localizar seus familiares.


A equipe da PRF conseguiu localizar a família e realizou o reencontro em segurança, devolvendo o homem aos seus responsáveis sem que ele apresentasse ferimentos.

Veja Também 

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção

O time de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Estado é o quarto do Brasil com maior incidência de golpes online

Suspeitos de aplicar golpe da falsa central bancária são presos no ES

Imagem de destaque

Rede de academias abre oportunidades de emprego em Aracruz

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Atenção

Inmet emite alertas de vendaval e ventos costeiros para cidades do ES

Publicado em 06/08/2026 às 10:14

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de vendaval para o Espírito Santo nesta quinta-feira (6), válido até o fim do dia. O aviso, que indica perigo potencial, prevê ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades do Estado, com exceção de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo. 


Para sexta-feira (7), o Inmet também divulgou um alerta laranja, de maior intensidade, para ventos costeiros. O aviso abrange 11 municípios do litoral capixaba e prevê intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Confira as cidades incluídas no alerta:


  1. Anchieta
  2. Cariacica
  3. Guarapari
  4. Itapemirim
  5. Marataízes
  6. Piúma
  7. Presidente Kennedy
  8. Serra
  9. Viana
  10. Vila Velha
  11. Vitória

Já para sábado (8), o Inmet emitiu um novo alerta amarelo de vendaval, que abrange todas as cidades do litoral do Espírito Santo. O aviso tem validade durante todo o dia.


A Defesa Civil Estadual também emitiu um alerta sobre as condições de vento. Segundo o órgão, a formação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul, prevista para esta quinta-feira, não deve atingir diretamente o Espírito Santo. No entanto, a frente fria associada ao sistema pode provocar rajadas de vento moderadas na faixa litorânea capixaba até sábado, exigindo atenção, principalmente, de quem realiza atividades no mar.


A orientação é para que pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações redobrem os cuidados, já que, em áreas marítimas mais afastadas da costa, as rajadas podem ultrapassar 60 km/h.

Veja Também 

Imagem de destaque

Cidades do ES recebem alerta amarelo de vendaval; veja quais são

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Veja vídeo

Influenciador reage a entrevista de guarda de Vila Velha na TV Gazeta: "Parece o Thor"

Publicado em 06/08/2026 às 08:51

O influenciador digital Thomas Santana, do Rio de Janeiro, reagiu ao trecho de uma reportagem da TV Gazeta, na noite de quarta-feira (5), que mostrava a entrevista com um guarda municipal “bonitão” de Vila Velha, no Espírito SantoO que viralizou, porém, não foi a ocorrência policial, mas a aparência do agente Vinicius Araújo.


A reportagem tratava detenção de um homem que assumiu a direção de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Durante o telejornal Boa Noite ES, da TV GazetaVinicius falou sobre a ocorrência.


Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Thomas Santana brincou com a aparência do guarda. “Será que agora é pré-requisito ter que ser bonito para ser policial? [...] Ele parece o Thor! Bonito, né? Com todo respeito!”, brincou o influenciador. Nos comentários da publicação, internautas também elogiaram o agente. “Meu Estado tem muito homem bonito”, escreveu uma seguidora.

Veja Também 

Ambulância do SAMU

Motorista de carro assume direção de ambulância do Samu e é detido em Vila Velha

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Veja vídeo

Granadas com pregos e risco fatal são detonadas pelo Esquadrão Antibombas na Serra

Publicado em 06/08/2026 às 08:11

Duas granadas com pregos em seu interior foram encontradas e detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar na noite de quarta-feira (5), no bairro José de Anchieta II, na Serra. De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os artefatos são do tipo utilizado pelas Forças Armadas e podem provocar ferimentos graves e até fatais em quem estiver no raio da explosão.


As granadas foram localizadas após denúncias de que dois homens armados estariam traficando drogas em uma residência da região. Quando os militares chegaram ao local, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, de 21 anos, foi preso enquanto tentava esconder uma mochila com entorpecentes embaixo de um sofá.


O Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar a detonação controlada dos explosivos. No imóvel, os policiais também apreenderam cocaína, maconha, haxixe, frascos de lança-perfume e uma submetralhadora.


O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Em seguida, foi encaminhado ao presídio. 

As duas granadas estavam em uma casa no bairro José de Anchieta II, na Serra
As duas granadas estavam em uma casa no bairro José de Anchieta II, na Serra Crédito: Reprodução

Veja Também 

Operação cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável

Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável no ES

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sentido Serra-Vitória

Sacos de cimento caem na Rodovia das Paneleiras e bombeiros fazem limpeza da pista

Publicado em 06/08/2026 às 07:42
Bombeiros limpam cimento que caiu na pista da Rodovia das Paneleiras
Bombeiros limpam cimento que caiu na pista da Rodovia das Paneleiras Rodrigo Gomes

O Corpo de Bombeiros trabalha na limpeza da pista da Rodovia das Paneleiras na manhã desta quinta-feira (6) após um veículo deixar cair sacos de cimento na via. O problema acontece no sentido Serra - Vitória. 


Os bombeiros foram acionados por telefone e estão no local desde as 6h30 da manhã, já que o pó do cimento, com o movimento dos veículos, pode gerar poeira e comprometer a visibilidade dos motoristas. Não há informações sobre o veículo e em qual circustância os sacos de cimento caíram na pista. 


Por causa da limpeza, há congestionamento e o trânsito no local só está seguindo pela faixa da direita no sentido Vitória.


Com informações de Alberto Borém, da TV Gazeta

Veja Também 

MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção

O time de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Estado é o quarto do Brasil com maior incidência de golpes online

Suspeitos de aplicar golpe da falsa central bancária são presos no ES

Imagem de destaque

Rede de academias abre oportunidades de emprego em Aracruz

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Todos danificados

Caminhão atinge seis carros estacionados na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 20:12

Um caminhão atingiu seis veículos estacionados na Avenida Eldes Scherrer de Souza, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta terça-feira (5). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. 


As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Imagens registradas no local (veja acima) mostram que todos os veículos tiveram a lateral esquerda danificada. Segundo a Guarda Municipal, os carros estavam estacionados de forma regular.


Após a colisão, agentes sinalizaram o trecho para garantir a segurança dos motoristas e organizar o trânsito. O fluxo de veículos foi normalizado em seguida.

Veja Também 

Bicicleta poste avenida dante michelini modelo ciclista luisa lopes

Caso Luísa Lopes: juiz cancela ida de júri à Avenida Dante Michelini

Márcia Galon trabalhava como agente de saúde na Prefeitura de Vila Valério.

Servidora pública morre em acidente entre carro e moto em Vila Valério

Trecho da BR 101 que terá interdição total nesta quinta (5) para fragmentação de rochas

BR 101 na Serra será interditada por 1h30 nesta quinta-feira (6)

Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Grande Vitória

Carreta derruba poste em acidente em Porto Canoa na Serra

Publicado em 05/08/2026 às 17:57

Um poste caiu após ser atingido por uma carreta na Rua Crisálida, no bairro Porto Canoa, na Serra, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo a EDP, equipes da concessionária foram enviadas ao local e trabalham na substituição da estrutura. 


Apesar da queda do poste, o fornecimento de energia elétrica não foi interrompido na região. 

Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Pensão por morte: veja quando filho maior de idade pode ter direito

Todas Elas

Como identificar uma relação abusiva? Conheça o ciclo da violência

Projeto Ciganas Capixabas Empreendedoras

Projeto fortalece artes ciganas e transforma tradição em oportunidade no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados