Adolescente é morto e 3 pessoas ficam feridas em ataque a tiros na Serra

Um jovem de 24 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Adrian Amorim Soares era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital.





Uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de Adrian, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.





As investigações da Polícia Militar confirmam que o preso é apontado como um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.





Adrian foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.