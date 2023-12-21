Adolescente é morto e 3 pessoas ficam feridas em ataque a tiros na Serra

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Um jovem de 24 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), no Bairro da Penha, em Vitória. Adrian Amorim Soares era procurado pela Justiça por homicídio e duas tentativas de homicídio relacionadas a um ataque a tiros ocorrido em fevereiro de 2023, no bairro Andorinhas, também na capital.
Uma equipe da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizava patrulhamento pela Rua Hermínio Blackman quando percebeu o nervosismo do indivíduo com a presença policial. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, mas, após consulta aos sistemas, foi verificado que se tratava de Adrian, que possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.
As investigações da Polícia Militar confirmam que o preso é apontado como um dos envolvidos no atentado em que ocupantes de um veículo efetuaram diversos disparos contra um grupo de pessoas, resultando na morte de um jovem de 19 anos e ferindo outros dois.
Adrian foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros por dois suspeitos em uma motocicleta na região do Córrego do Guaxe, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (5). De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Valci Alves dos Santos e encontrada sem vida, caída em frente a um supermercado.
Testemunhas contaram aos militares que uma motocicleta se aproximou do jovem e o passageiro efetuou diversos disparos contra ele. Um carro que estava estacionado nas proximidades também foi atingido pelos tiros. A PM não informou se havia pessoas dentro do veículo no momento do ataque.
O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passou por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Um trabalhador de 49 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma empresa de concretos no bairro Barra do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (5). José Raimundo era morador de Linhares e atuava como montador de galpão por uma empresa terceirizada contratada para prestar serviços a uma empresa de concretos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima caiu em um buraco de aproximadamente três metros de profundidade após sofrer a descarga elétrica.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta Norte, o irmão da vítima contou que José era uma pessoa trabalhadora e muito querida pela família. Segundo o familiar, momentos antes do acidente, o trabalhador enviou uma foto do serviço que realizava.
Ainda de acordo com o irmão, uma das vigas que aparece na imagem teria encostado em um fio de alta tensão, provocando a descarga elétrica. José chegou a ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Um homem com transtorno do espectro autista (TEA) foi reencaminhado à família pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ser encontrado caminhando sozinho às margens da BR 101, em Cariacica, na tarde de quarta-feira (05).
Segundo a PRF, por volta das 13h48 a Central de Comando e Controle da PRF recebeu a informação de que um homem caminhava desacompanhado nas proximidades da entrada do bairro Mucuri, às margens da Rodovia do Contorno.
Um motorista que passava pelo local percebeu a situação, realizou a abordagem de forma segura e verificou que o homem utilizava um crachá de identificação indicando sua condição de pessoa com autismo. Em seguida, permaneceu no local aguardando a chegada das equipes.
Após o acionamento, a ocorrência foi repassada à equipe da Unidade Operacional da PRF em Viana. Durante o atendimento, os policiais constataram que o homem é autista não verbal (não consegue se comunicar por meio da fala) e iniciaram diligências para identificar e localizar seus familiares.
A equipe da PRF conseguiu localizar a família e realizou o reencontro em segurança, devolvendo o homem aos seus responsáveis sem que ele apresentasse ferimentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta amarelo de vendaval para o Espírito Santo nesta quinta-feira (6), válido até o fim do dia. O aviso, que indica perigo potencial, prevê ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades do Estado, com exceção de Água Doce do Norte, Mucurici e Ponto Belo.
Para sexta-feira (7), o Inmet também divulgou um alerta laranja, de maior intensidade, para ventos costeiros. O aviso abrange 11 municípios do litoral capixaba e prevê intensificação dos ventos, com possibilidade de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. Confira as cidades incluídas no alerta:
Já para sábado (8), o Inmet emitiu um novo alerta amarelo de vendaval, que abrange todas as cidades do litoral do Espírito Santo. O aviso tem validade durante todo o dia.
A Defesa Civil Estadual também emitiu um alerta sobre as condições de vento. Segundo o órgão, a formação de um ciclone extratropical no Atlântico Sul, prevista para esta quinta-feira, não deve atingir diretamente o Espírito Santo. No entanto, a frente fria associada ao sistema pode provocar rajadas de vento moderadas na faixa litorânea capixaba até sábado, exigindo atenção, principalmente, de quem realiza atividades no mar.
A orientação é para que pescadores, navegantes, operadores portuários e responsáveis por pequenas embarcações redobrem os cuidados, já que, em áreas marítimas mais afastadas da costa, as rajadas podem ultrapassar 60 km/h.
O influenciador digital Thomas Santana, do Rio de Janeiro, reagiu ao trecho de uma reportagem da TV Gazeta, na noite de quarta-feira (5), que mostrava a entrevista com um guarda municipal “bonitão” de Vila Velha, no Espírito Santo. O que viralizou, porém, não foi a ocorrência policial, mas a aparência do agente Vinicius Araújo.
A reportagem tratava detenção de um homem que assumiu a direção de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no bairro Santa Mônica, em Vila Velha. Durante o telejornal Boa Noite ES, da TV Gazeta, Vinicius falou sobre a ocorrência.
Ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, Thomas Santana brincou com a aparência do guarda. “Será que agora é pré-requisito ter que ser bonito para ser policial? [...] Ele parece o Thor! Bonito, né? Com todo respeito!”, brincou o influenciador. Nos comentários da publicação, internautas também elogiaram o agente. “Meu Estado tem muito homem bonito”, escreveu uma seguidora.
Duas granadas com pregos em seu interior foram encontradas e detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar na noite de quarta-feira (5), no bairro José de Anchieta II, na Serra. De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os artefatos são do tipo utilizado pelas Forças Armadas e podem provocar ferimentos graves e até fatais em quem estiver no raio da explosão.
As granadas foram localizadas após denúncias de que dois homens armados estariam traficando drogas em uma residência da região. Quando os militares chegaram ao local, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, de 21 anos, foi preso enquanto tentava esconder uma mochila com entorpecentes embaixo de um sofá.
O Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar a detonação controlada dos explosivos. No imóvel, os policiais também apreenderam cocaína, maconha, haxixe, frascos de lança-perfume e uma submetralhadora.
O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Em seguida, foi encaminhado ao presídio.
O Corpo de Bombeiros trabalha na limpeza da pista da Rodovia das Paneleiras na manhã desta quinta-feira (6) após um veículo deixar cair sacos de cimento na via. O problema acontece no sentido Serra - Vitória.
Os bombeiros foram acionados por telefone e estão no local desde as 6h30 da manhã, já que o pó do cimento, com o movimento dos veículos, pode gerar poeira e comprometer a visibilidade dos motoristas. Não há informações sobre o veículo e em qual circustância os sacos de cimento caíram na pista.
Por causa da limpeza, há congestionamento e o trânsito no local só está seguindo pela faixa da direita no sentido Vitória.
Com informações de Alberto Borém, da TV Gazeta
Um caminhão atingiu seis veículos estacionados na Avenida Eldes Scherrer de Souza, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta terça-feira (5). Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas. Imagens registradas no local (veja acima) mostram que todos os veículos tiveram a lateral esquerda danificada. Segundo a Guarda Municipal, os carros estavam estacionados de forma regular.
Após a colisão, agentes sinalizaram o trecho para garantir a segurança dos motoristas e organizar o trânsito. O fluxo de veículos foi normalizado em seguida.
Um poste caiu após ser atingido por uma carreta na Rua Crisálida, no bairro Porto Canoa, na Serra, na tarde desta quarta-feira (5). Segundo a EDP, equipes da concessionária foram enviadas ao local e trabalham na substituição da estrutura.
Apesar da queda do poste, o fornecimento de energia elétrica não foi interrompido na região.