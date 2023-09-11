Adolescente é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

A PM contou que a mulher relatou aos policiais que se trancou no quarto ao ouvir o barulho dos disparos e não soube informar sobre a autoria do crime. A perícia constatou que José Marcos sofreu, ao todo, 13 perfurações no corpo. Nenhum suspeito foi localizado no momento do crime, segundo a Polícia Militar. Os militares verificaram que o jovem tinha passagens pela polícia por envolvimento em crimes de furto e tráfico de drogas.