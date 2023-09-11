Adolescente é assassinado com vários tiros dentro de casa em Linhares

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (10). Em relato à Polícia Militar, uma mulher, dona do imóvel, afirmou que José Marcos Raimundo Pereira morava no bairro Santa Cruz, mas estava dormindo na casa dela no momento em que foi morto.
A PM contou que a mulher relatou aos policiais que se trancou no quarto ao ouvir o barulho dos disparos e não soube informar sobre a autoria do crime. A perícia constatou que José Marcos sofreu, ao todo, 13 perfurações no corpo. Nenhum suspeito foi localizado no momento do crime, segundo a Polícia Militar. Os militares verificaram que o jovem tinha passagens pela polícia por envolvimento em crimes de furto e tráfico de drogas.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”.