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Atílio Vivácqua

Adolescente depreda carro do Conselho Tutelar com barra de ferro no Sul do ES

Publicado em

10 jun 2024 às 16:50
Adolescente depreda carro do Conselho Tutelar com barra de ferro no Sul do ES
Carro foi depredado na noite do último sábado (8) Crédito: Leitor A Gazeta
Um adolescente de 16 anos depredou o carro do Conselho Tutelar de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, durante um atendimento. Caso ocorreu no último sábado (8), no bairro Sobreira, e, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, agressões aconteceram enquanto o jovem era entregue ao responsável.
Segundo informações do boletim registrado, o menor estava andando pelas ruas de Muqui, cidade vizinha, por isso o Conselho Tutelar do município solicitou apoio do Conselho de Atílio Vivácqua para entregar do adolescente ao avô, responsável, pelo jovem. Porém, logo após entrar na casa do familiar, o adolescente voltou à rua com uma barra de ferro, quebrando o vidro traseiro e lateral do carro do órgão.
Adolescente depreda carro do Conselho Tutelar com barra de ferro no Sul do ES
Adolescente danificou o vidro traseiro e lateral do carro do conselho Crédito: Leitor A Gazeta
As informações foram confirmadas pela Prefeitura de Atílio Vivácqua, por meio de nota. “Ao chegar à residência do responsável do adolescente, este, motivado por alguma situação, não quis permanecer no local, informando que preferia ficar preso ao invés de permanecer na residência. Ele entrou em crise, acarretando essas situações no carro”, informou a prefeitura.
Procurada, a Polícia Civil informou que o adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público, sendo apresentado ao Ministério Público com pedido de representação pela internação.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Estradas

Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus

Publicado em 09/04/2026 às 13:12
Um homem de 50 anos morreu em um acidente de trânsito na BR 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, a colisão envolveu uma motocicleta e um carro na região de Bamburral. O piloto chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares, mas não resistiu aos ferimentos. Uma pessoa que estava na garupa foi internada em estado grave.
A PM informou que ouviu uma testemunha e que ela relatou ter visto o motociclista realizar ultrapassagens em trechos proibidos da rodovia. Em um dos momentos, o motorista contou que precisou desviar para o acostamento para evitar uma colisão. Mais à frente, ao passar pelo local do acidente, reconheceu que a moto envolvida era a mesma.
A condutora do carro ficou em estado de choque e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Por estar em estágio inicial de gravidez, ela foi encaminhada para uma maternidade. Ela realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros

Publicado em 09/04/2026 às 11:37
Motociclista é atingido por caminhão em acidente em Pinheiros
Motociclista é atingido por caminhão em acidente em Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motociclista de 18 anos morreu após ser atingido por um caminhão no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Segundo a Polícia Militar (PM), a segunda vítima, da mesma idade, que estava na garupa, foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada a um hospital da cidade.
O caminhoneiro relatou à Polícia Militar que trafegava pela via e, ao chegar a um cruzamento, parou, olhou para os dois lados e, como não viu nenhum veículo, iniciou a travessia. Ao concluir a manobra, sentiu um impacto na parte traseira do caminhão. Ao descer do veículo, encontrou duas pessoas que estavam em uma motocicleta caídas no chão. Com a ajuda de testemunhas, a moto foi retirada de cima das vítimas.
O motorista seguiu até a garagem da prefeitura, onde acionou a Polícia Militar. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. A motocicleta, que estava com o licenciamento atrasado, foi guinchada. Já o condutor do caminhão foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
A Polícia Civil informou que o motorista prestou depoimento e foi liberado, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a corporação, ele não foi preso porque permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime naquele momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tempo

ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades

Publicado em 09/04/2026 às 10:52
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta quinta-feira (9).
O primeiro aviso é de nível amarelo (perigo potencial) e abrange todas as cidades capixabas. Ele começou às 9h14 desta quinta-feira e segue até as 23h59. A previsão é de chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h.
Já o segundo alerta, de nível laranja (perigo), é mais intenso e atinge quase todo o Estado, com exceção de municípios do extremo Sul capixaba. O aviso tem início às 15h desta quinta-feira e segue até as 12h de sexta-feira (10), com previsão de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h.
Ficaram de fora do alerta laranja os municípios de Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Marataízes, Mimoso do Sul, Presidente Kennedy e São José do Calçado. As demais cidades do Espírito Santo estão sob o aviso mais severo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Polícia

Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Publicado em 09/04/2026 às 10:47
Um pé de maconha de grande porte foi apreendido no quintal de uma casa na Praia Formosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Policiais militares chegaram ao endereço após receberem informações do setor de inteligência sobre o cultivo ilegal da planta no imóvel. Ninguém foi preso.
Devido ao tamanho, o pé de maconha podia ser visto do lado de fora, por meio do cercado da residência. De acordo com a Polícia Militar, não havia ninguém na casa no momento da apreensão. O material recolhido foi encaminhado à Delegacia de Aracruz.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber se o proprietário do imóvel foi identificado e aguarda retorno.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente na ES 482

Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Cachoeiro

Publicado em 09/04/2026 às 09:27
Motociclista é gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro de Itapemirim
Motociclista é gravemente ferido em batida com carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um motociclista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente na noite de quarta-feira (8), na rodovia ES 482, no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), a moto teria colidido na lateral de um carro, um Kia Cerato Koup, que trafegava no sentido contrário. O motorista relatou que precisou frear bruscamente e desviar para a outra pista para evitar uma colisão com o veículo à frente, momento em que acabou atingindo o motociclista.
O condutor da motocicleta, uma Honda Bros, sofreu um ferimento grave em uma das pernas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.
Os veículos foram retirados da pista por familiares dos envolvidos. O motociclista permanece internado no pronto-socorro do hospital.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória

Publicado em 09/04/2026 às 08:31
Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória
Adolescente é atropelada na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Archimedis Patrício
Uma adolescente de 13 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na manhã desta quinta-feira (9)  na Avenida Leitão da Silva, na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória. De acordo com a Guarda Municipal, o fluxo de veículos na região segue sem alterações.
Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local, o motorista relatou que seguia no sentido Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e, na altura de um cruzamento, com o sinal aberto para veículos, três mulheres tentaram atravessar a via correndo.
Duas delas conseguiram chegar ao outro lado, mas a adolescente teria voltado no meio do percurso. O condutor afirmou que tentou frear para evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão. Testemunhas afirmaram que a estudante foi arremessada por alguns metros. O motorista foi liberado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar após fazer o teste do bafômetro.
Carro envolvido no atropelamento na Leitão da Silva. Crédito: Priciele Venturini
De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, no bairro Bento Ferreira. O estado de saúde dela é grave. A menor vai passar por cirurgia na manhã desta quinta-feira para conter um sangramento. 
Na região, há uma faixa de pedestres a cerca de 150 metros do local onde ocorreu o acidente.
* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 
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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Caso em Cariacica

"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Publicado em 09/04/2026 às 06:01
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica
À esquerda, Francisca Chaguiana Dias Viana. De óculos, Daniele Toneto. Mulheres foram mortas por PM em Cariacica Crédito: Redes sociais
O governador Ricardo Ferraço comentou, na noite de quarta-feira (8), o duplo homicídio cometido pelo cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale, que atirou e matou um casal de mulheres pela manhã no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica.
"Manifesto minha profunda indignação diante do duplo homicídio ocorrido hoje em Cariacica. Trata-se de uma conduta inadmissível, que não representa, em hipótese alguma, a postura da nossa Polícia Militar. Não toleramos esse tipo de comportamento dentro da corporação.
O policial foi preso imediatamente pelos próprios colegas, está sob custódia do Estado, e o caso será encaminhado à Justiça comum, por não se tratar de crime militar.
Em contato direto com o comando da PM, determinei que o caso seja tratado com celeridade e rigor absoluto na apuração, com responsabilização exemplar no que couber ao Estado, para que a justiça seja feita o mais breve possível", finalizou Ferraço.
Luiz Gustavo Xavier do Vale estava fora das ruas desde julho de 2022, por ter atirado contra uma mulher trans conhecida como Lara Croft, no bairro Alto Lage, no mesmo município. Ela morreu em decorrência dos ferimentos.
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale foi encaminhado à delegacia após crime
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale foi encaminhado à delegacia após crime Crédito: Leitor | A Gazeta / Reprodução/Instagram
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/
Balneário de Carapebus

Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Publicado em 08/04/2026 às 18:54
Dois meninos, que não tiveram as idades divulgadas, foram resgatados após colidirem a bicicleta em que estavam em um poste, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra, região da Grande Vitória, na tarde desta quarta-feira (8). Conforme o Corpo de Bombeiros, uma das crianças teve um corte no buço (entre o lábio superior e o nariz) e a outra ficou com um hematoma na cabeça.
A corporação ainda disse que socorreu as vítimas e as colocou em uma ambulância, mas, durante o deslocamento ao hospital, uma unidade do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi encontrada e assumiu o transporte até a unidade de saúde. A Secretaria de Saúde estadual (Sesa) foi demandada para saber mais detalhes sobre o estado de saúde das crianças, mas não houve retorno até o fechamento desta nota.
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Mudança no governo

Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES

Publicado em 08/04/2026 às 17:23
Ricardo Ferraço cumprimenta o novo secretário Jales Cardoso Crédito: Divulgação
O governador Ricardo Ferraço (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (8), o nome de Jales Cardoso para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti). Atual subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jales passa a ocupa a cadeira deixada por Bruno Lamas (PSB), que tentará cargo de deputado estadual nas eleições deste ano.
Ao anunciar a escolha, Ferraço afirmou que a nomeação busca garantir continuidade às políticas já desenvolvidas pela secretaria. Segundo o governador, Jales tem experiência na área de gestão da inovação e já participa da condução dos principais projetos da pasta.
"Convidei o especialista em Gestão da Inovação, Jales Cardoso, para ser o novo secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. O subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação vai dar continuidade ao exitoso trabalho do ex-secretário Bruno Lamas", afirmou.

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Tiago Alencar

Repórter / [email protected]
Tiago Alencar
Fuga e morte

Foragido da Justiça morre após perseguição policial em Linhares

Publicado em 08/04/2026 às 17:11
Marco de Oliveira Barbosa, de 51 anos, tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e várias passagens pela polícia. Ele tentou atirar contra os policiais, que revidaram
Após a perseguição, o homem tentou atirar contra os policiais e acabou morto em Linhares Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 51 anos, identificado como Marco de Oliveira Barbosa, morreu durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (08) na rodovia ES 440, no interior de Linhares, região Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, equipes montaram um cerco para cumprir um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, que tentou fugir em um veículo e colidiu com uma viatura.
Durante a fuga, ele perdeu o controle do carro e bateu em um entroncamento rodoviário. Ao sair do veículo, teria sacado uma arma e tentado disparar contra os policiais, que revidaram. O óbito foi confirmado pelo Samu/192. Uma mulher que também estava no carro sofreu escoriações e foi detida, mas liberada em seguida, já que, conforme a polícia, não tinha envolvimento em atividades criminosas.
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, Marco tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio, estava foragido e possuía diversas passagens pela polícia.
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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza

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