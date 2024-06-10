Adolescente depreda carro do Conselho Tutelar com barra de ferro no Sul do ES

Carro foi depredado na noite do último sábado (8) Crédito: Leitor A Gazeta

Um adolescente de 16 anos depredou o carro do Conselho Tutelar de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, durante um atendimento. Caso ocorreu no último sábado (8), no bairro Sobreira, e, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, agressões aconteceram enquanto o jovem era entregue ao responsável.

Segundo informações do boletim registrado, o menor estava andando pelas ruas de Muqui, cidade vizinha, por isso o Conselho Tutelar do município solicitou apoio do Conselho de Atílio Vivácqua para entregar do adolescente ao avô, responsável, pelo jovem. Porém, logo após entrar na casa do familiar, o adolescente voltou à rua com uma barra de ferro, quebrando o vidro traseiro e lateral do carro do órgão.

Adolescente danificou o vidro traseiro e lateral do carro do conselho Crédito: Leitor A Gazeta

As informações foram confirmadas pela Prefeitura de Atílio Vivácqua, por meio de nota. “Ao chegar à residência do responsável do adolescente, este, motivado por alguma situação, não quis permanecer no local, informando que preferia ficar preso ao invés de permanecer na residência. Ele entrou em crise, acarretando essas situações no carro”, informou a prefeitura.