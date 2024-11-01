Acusado de crime em Linhares há 14 anos é preso em esconderijo em Vila Velha

Rogério é condenado a 19 anos de prisão pelo crime de homicídio tentado. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem, identificado como Rogério Dias, vulgo Cafuri, de 36 anos, foi preso pela Polícia Civil em no bairro Cocal, em Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (1), onde se escondia. Ele é condenado a mais de 19 anos de prisão, pela prática de crime de homicídio tentado e estava foragido da Justiça.

Em junho de 2010, Rogério tentou assassinar uma pessoa no bairro Interlagos, em Linhares. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes. Mesmo a vítima sendo socorrida, Cafuri, como era conhecido, ainda a seguiu até um hospital da cidade para finalizar o crime, contido por seguranças.

Ele foi julgado e condenado, e estava foragido da Justiça. Os Policiais Civis de Sooretama receberam as informações e realizaram os levantamentos necessários para localizar o esconderijo do foragido. Após a localização e a certeza do local, passaram as informações para a equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), que estiveram no local nesta madrugada e o prenderam.