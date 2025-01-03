Acidentes deixam trânsito lento nos dois sentidos da Rodovia do Contorno

O outro acidente ocorreu no sentido Viana-Serra, por volta das 7h. De acordo a Eco101, concessionária que administra a via, a ocorrência foi registrada no quilômetro 294 da BR 101 e envolveu um carro e uma moto. Uma pessoa foi encaminhada ao hospital. O trânsito no local fluiu em desvio. Segundo a Eco101, a pista foi totalmente liberada às 8h59.