Acidente entre motos deixa duas pessoas feridas em Santa Teresa

Conforme o boletim de ocorrência da PM, quando as equipes foram ao local do acidente não havia mais nenhum veículo e as vítimas já haviam sido socorridas. No Hospital Madre Regina Protmann, em Santa Teresa, os militares encontraram a vítima de 31 anos, que estava consciente e apresentava uma possível fratura no esterno (na região do tórax). Depois de passar por exames, ela seria encaminhada depois também para a capital capixaba. Devido aos ferimentos, a mulher não teve condições de ser submetida ao teste do bafômetro.