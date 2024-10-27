Acidente entre carro e moto deixa dois feridos em trevo de Boa Esperança

Segundo a Polícia Militar, o homem e a mulher, que não foram identificados, foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e levados para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Já o condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia.

A Polícia Civil informou que o motorista de 46 anos foi ouvido e liberado após teste do bafômetro indicar 0,05 mg/L de álcool, abaixo do limite de 0,34 mg/L para autuação criminal, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A corporação disse que, de acordo com relato preliminar, o acidente não foi presenciado pelos policiais, e as vítimas já estavam sendo atendidas no local. Sem prontuários médicos ou imagens de vídeo, não houve elementos suficientes para prisão em flagrante.