Acidente entre caminhão e ônibus escolar deixa feridos na BR 101 em Anchieta

Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus escolar no km 348 da BR 101 , em Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, deixou oito pessoas feridas, incluindo estudantes, na manhã desta terça-feira (17).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o acidente ocorreu no sentido em direção a Iconha, por volta das 6h15. O motorista do caminhão se feriu gravemente e foi socorrido por equipes da Eco101, concessionária que administra a via, sendo levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda conforme a PRF, o ajudante que estava no caminhão, o condutor do ônibus e cinco estudantes que estavam no coletivo também ficaram feridos e precisaram de socorro. A corporação não informou quantos alunos estavam dentro do veículo escolar, mas disse que os demais não sofreram lesões.

À Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão contou que desviou de outro veículo que estaria fazendo ultrapassagem. Para evitar uma colisão de frente, foi para a pista contrária e acertou o ônibus.

Acidente na BR 101, em Anchieta Crédito: Leitor A Gazeta

A Eco101 informou que para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Corpo de Bombeiros.

A BR 101 precisou ser interditada no sentido Iconha e o trânsito estava fluindo no sistema pare-siga até a publicação desta matéria. A ocorrência está em andamento.