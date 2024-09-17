Acidente entre caminhão e ônibus escolar deixa feridos na BR 101 em Anchieta

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no sentido em direção a Iconha, por volta das 6h15. O motorista do caminhão se feriu gravemente e foi socorrido por equipes da Eco101, concessionária que administra a via, sendo levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Ainda conforme a PRF, o ajudante que estava no caminhão, o condutor do ônibus e cinco estudantes que estavam no coletivo também ficaram feridos e precisaram de socorro. A corporação não informou quantos alunos estavam dentro do veículo escolar, mas disse que os demais não sofreram lesões.
À Polícia Rodoviária Federal, o condutor do caminhão contou que desviou de outro veículo que estaria fazendo ultrapassagem. Para evitar uma colisão de frente, foi para a pista contrária e acertou o ônibus.
A Eco101 informou que para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Corpo de Bombeiros.
A BR 101 precisou ser interditada no sentido Iconha e o trânsito estava fluindo no sistema pare-siga até a publicação desta matéria. A ocorrência está em andamento.
Em nota, a Prefeitura de Anchieta disse que o ônibus envolvido na batida transportava alunos do município. A informação do setor municipal de Transportes é de que uma carreta tombou na pista e invadiu a contramão, atingindo a frente do ônibus. Quinze alunos estavam no coletivo. Destes, três sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para a UPA de Guarapari, e dois estudantes, além do condutor do coletivo, foram levados para um hospital de referência na Grande Vitória para exames. As secretarias de Saúde e Educação do município, além da Guarda Municipal, estão no local para auxiliar na ocorrência.