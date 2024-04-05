Acidente em Conceição da Barra mata motoristas carbonizados

Um dos veículos ficou tombado fora da pista; acidente aconteceu na ES 421, no trevo da Barra

Segundo informação de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, uma passageira do Montana conseguiu sair do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi ao local e prestou atendimento a ela.