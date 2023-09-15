Acidente em Cachoeiro: carro capota e três pessoas são socorridas

Três pessoas precisaram ser socorridas após um carro capotar na ES 488, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas estavam no veículo. O capotamento foi registrado na Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro à BR 101. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.