Acidente de trânsito na BR 482 deixa dois feridos em Alegre

A dinâmica do acidente não foi revelada. No local, o motorista da caminhonete Toyota Hilux, de 43 anos, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ele e o passageiro nada sofreram.

As vítimas são as que estavam no Fiat Strada: o condutor de 56 anos e o passageiro foram levados pelo Samu/192 ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para atendimento médico em Guaçuí. A gravidade dos ferimentos não foi informado.