Entenda como o fluxo intestinal e a conduta alimentar influenciam a saúde mental

Segundo o inquérito Covitel 2023, do Observatório da Saúde Pública da Umane, 26,8% da população brasileira é afetada pela ansiedade. Para o nutricionista Danilo Macena, parte da resposta para esse cenário pode estar em um órgão pouco associado à saúde mental: o intestino. É dali que parte o chamado eixo intestino-cérebro, sistema de comunicação constante entre o órgão e o sistema nervoso central que, de acordo com o especialista, tem papel relevante, embora não isolado, na forma como o corpo regula humor, ansiedade e bem-estar emocional.